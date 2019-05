Rossi a Colle per Donati, Bussagli, Frosini, Guarguaglini, Marrucci e Pieroni

Donati riunisce la Valdelsa mercoledì 22 all’Agrestone

COLLE VAL D’ELSA. Valdelsa cuore della Toscana e ponte con l’Europa, è questo il senso dell’importante tappa colligiana del presidente Enrico Rossi in vista del voto amministrativo ed europeo. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio a Colle, alle ore 21 al Circolo Arci dell’Agrestone, quando insieme a Rossi interverranno tutti i candidati sindaco del centrosinistra in Valdelsa. La serata, unica in provincia di Siena, è stata organizzata dal Partito Democratico di Colle. A fare gli onori di casa sarà Alessandro Donati, candidato sindaco del centrosinistra a Colle di Val d’Elsa, sostenuto dalle liste Colle in Comune, Partito Democratico e La Sinistra per Colle, che in queste settimane sta girando tutte le frazioni per incontrare i cittadini, le associazioni e le realtà produttive del territorio. Dopo anni di isolamento e di cattiva amministrazione la città del cristallo ha voglia di rinascere e tornare grande. Dopo Donati prenderanno la parola a turno David Bussagli di Poggibonsi, Andrea Frosini di Monteriggioni, Francesco Guarguaglini di Radicondoli, Andrea Marrucci di San Gimignano e Giordano Pieroni di Casole d’Elsa. Le conclusioni saranno affidate a Enrico Rossi.

I temi al centro della serata saranno le opportunità di sviluppo della Valdelsa e le politiche di ambito, il ruolo della Regione Toscana, che fornisce un aiuto fondamentale per la crescita dei territori e con i finanziamenti ai comuni, e la prospettiva europea, che sembra distante ma non lo è affatto.

“L’esito delle elezioni europee – spiega Stefano Nardi, capolista dem a Colle – sarà cruciale per il futuro non solo del vecchio continente, ma anche del nostro paese e del nostro territorio. Per i Comuni infatti sono fondamentali sia i finanziamenti regionali che quelli comunitari e una politica seria dialoga e interagisce costruendo relazioni tra il livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale. Non a caso come titolo dell’evento è “Dalla Valdelsa all’Europa”, perché la battaglia politica per la democrazia, il lavoro, la giustizia sociale e l’ambiente va condotta a tutti i livelli istituzionali. Sulla locandina dell’evento vi è anche la parola “uniti”, perché l’unità tra comuni e tra le forze del centrosinistra è un fattore imprescindibile per vincere le sfide del futuro, che qualcuno vorrebbe cancellare o, peggio ancora, rinchiudere col filo spinato”.

“L’unità del centrosinistra è un obiettivo che stiamo portando avanti con determinazione da tempo – prosegue Nardi – facendo come PD un passo indietro quando necessario, come accaduto nel fecondo percorso che ha portato alla candidatura di Alessandro Donati, indipendente ed espressione della componente civica della coalizione. Questo assume particolare significato per ricostruire le relazioni con il tessuto sociale colligiano e recuperare i rapporti con il resto della Valdelsa che l’attuale amministrazione ha distrutto in questi cinque anni”.