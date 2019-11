Roberta Bemoccoli nuovo segretario del Pd di Bettolle

SINALUNGA. In seguito alle dimissioni dell’uscente segretario, il circolo PD di Bettolle ha individuato nella figura di Roberta Bemoccoli, la nuova reggente della segreteria organizzativa. Avvocata da tempo impegnata in favore della comunità, sia dal punto di vista associativo che politico, Roberta Bemoccoli si è insediata come nuova segretaria del circolo di Bettolle, durante la riunione straordinaria del consiglio direttivo. Nella stessa seduta è stato eletto anche il nuovo tesoriere, Mauro Caneschi, anch’egli da molto tempo figura di riferimento del circolo.

«In un momento così delicato per il Partito Democratico sia a livello nazionale che a livello locale, reputo inaccettabile, primariamente per me stessa, abbandonare la nave e disinteressarsi» Ha affermato la nuova segretaria « Sarebbe un atto di mancata responsabilità non rispondere con l’impegno concreto alla stima e alla fiducia degli iscritti».

Il nuovo consiglio direttivo è già a lavoro per rinforzare il legame con il territorio, al fine di recepire con interesse – e con sempre maggiore impegno – le istanze dei cittadini.