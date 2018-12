Silvano Chellini era a pochi chilometri da dove aveva lasciato l'auto

CASOLE D’ELSA. Si e’ conclusa in tragedia la ricerca di Silvano Chellini, il cercatore di funghie disperso in localita’ Mucellana. Il corpo dell’uomo, che si era allontanato da casa il 4 dicembre, e’ stato ritrovato da alcuni cacciatori, che partecipavano come volontari alle ricerche dell’uomo, coordinate dall’Unità di comando locale dei Vigili del Fuoco. Il cadavere era a pochi chilometri da dov’era stata ritrovata l’auto.