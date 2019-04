Riqualificazione energetica, ancora risorse ed investimenti

Il Comune di Monteroni d'Arbia si è aggiudicato oltre 400 mila euro dalla Regione Toscana con cui interverrà sul palazzo del Municipio e dell'asilo comunale

MONTERONI D’ARBIA. Investimenti per le strutture pubbliche ed il loro efficientamento energetico. Il Comune di Monteroni d’Arbia ha infatti progettato i lavori per rendere migliori dal punto di vista dei consumi energetici gli edifici pubblici del Municipio e dell’asilo comunale. Adesso la Regione Toscana ha finanziato il progetto per oltre 400 mila euro.

“Quello dell’efficientamento – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – è uno strumento essenziale per le politiche sul clima e sull’ambiente e partire proprio dagli edifici pubblici è un modo per risparmiare sulle economie comunali facendoci anche promotori di un nuovo stile di vita riguardo ai consumi, come sempre verso una modalità più sostenibile”.

La Regione Toscana a questo riguardo ha finanziato molti progetti impegnando oltre venti milioni di euro, tra questo il progetto redatto e presentato dal Comune di Monteroni d’Arbia.

“Una delle azioni fondamentali – conclude Berni – che abbiamo messo in campo in questi cinque anni di governo del territorio è stata quella di intercettare finanziamenti esterni provenienti da enti del territorio o governativi. Anche in questo caso non ci siamo fatti trovare impreparati ed i nostri uffici comunali sono riusciti a progettare un intervento molto importante che porterà ad abbassare i consumi energetici di due edifici pubblici ed a migliorarne il confort e l’accoglienza. Il finanziamento ricevuto è ingente e rappresenta un investimento fondamentale per i prossimi mesi. In questi anni abbiamo fatto molti investimenti sul nostro territorio, come mai era successo, grazie alla capacità di intercettare finanziamenti esterni. Sono stati 38 i progetti che abbiamo portato avanti e che hanno ottenuto finanziamenti per un totale circa di 2.800.000 € che credo rappresenti un dato davvero significativo”.