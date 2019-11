Il sevizio è attivo il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30

Riparte a Monteroni d’Arbia @pprendoLAB+ il laboratorio specializzato per ragazzi con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) realizzato all’interno dell’Istituto Comprensivo “Renato Fucini”, che lo scorso anno ha ottenuto importanti risultati in termini di efficacia e gradimento da parte di genitori, insegnanti e ragazzi che ne hanno usufruito.

Il progetto già realizzato con successo ad Asciano e attivo anche a Siena da pochi giorni, giunge al quinto anno consecutivo grazie al sostegno Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga e alla preziosa collaborazione dell’Associazione SerenaMente che ha sede presso il Centro Dedalo SOS Dislessia in Via Massetana Romana 34.

Il laboratorio @pprendoLAB+ è attivo tutti i lunedì e i giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso l’aula di informatica della scuola ed è condotto dai tecnici dell’apprendimento e psicologi dell’Associazione SerenaMente-Centro Dedalo. Oltre a tutti i software e gli strumenti compensativi di ultima generazione, il laboratorio metterà a disposizione degli insegnanti la piattaforma InTempo, un servizio on line di prevenzione nell’ambito dei Disturbi specifici dell’Apprendimento, ideato e prodotto da Anastasis. Uno strumento molto innovativo ed utile per l’identificazione precoce di potenziali problemi nelle sfere dell’apprendimento, utilizzato anche nelle attività di potenziamento finalizzate a supportare adeguatamente l’attività di prevenzione, così come previsto dalla legge n. 170/10.

“La riapertura di questo importante servizio alle famiglie è la conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi cinque anni dai professionisti dell’Associazione SerenaMente che desidero ringraziare – afferma Gianni Baldini presidente del Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga – grazie al progetto @pprendoLAB+, il Rotary ha dimostrato di avere a cuore il benessere dei bambini con DSA che seguiti con cura e professionalità sono cresciuti e hanno ottenuto sensibili miglioramenti in termini di autostima, autonomia, capacità di problem solving di fronte alla sfida quotidiana dell’apprendimento”.

“Ringraziamo il Rotary per aver scommesso ed investito risorse su un progetto di grande respiro che ha l’ambizione di capovolgere la didattica rendendola sempre più accessibile ai ragazzi con DSA, lavorando in rete con insegnanti, genitori e ragazzi stessi – ha dichiarato Valentina Campanella presidente dell’Associazione SerenaMente – le nostre logopediste e i nostri tecnici dell’apprendimento sono impegnati nella costruzione di spazi sicuri, dove imparare diventa un’esperienza ricca, non una fonte di stress e frustrazione ma un processo divertente e costruttivo”.

Il laboratorio è attivo durante tutto l’anno scolastico. In qualunque momento è possibile usufruirne.