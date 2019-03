Rinviata l’edizione 2019 di “Cacciucco Day”

L’improvvisa morte di Luciano Zazzeri che sarebbe stato l’ospite d’onore della manifestazione, ha indotto gli organizzatori a prendere questa decisione per vicinanza alla famiglia

POGGIBONSI. La famiglia Ancillotti che organizza e ospita nel proprio ristorante Alcide di Poggibonsi la tradizionale manifestazione “Cacciucco Day”, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’edizione 2019 che si sarebbe dovuta svolgere giovedì 21 marzo.

L’improvvisa morte dello chef Luciano Zazzeri del ristorante “La Pineta” di Marina di Bibbona che sarebbe stato l’ospite d’onore della manifestazione, ha indotto gli organizzatori a scegliere questa soluzione in segno di vicinanza alla famiglia Zazzeri.

“Voglio esprimere le nostre condoglianze alla famiglia – dice l’Ad dell’Hotel Ristorante Alcide Roberta Ancillotti – per il terribile lutto. In questi mesi di preparazione dell’evento ho imparato ad apprezzare anche le qualità umane di Luciano, quelle professionali le conoscevo già molto bene. Si ricordava di quando da bambino veniva con la famiglia nel nostro locale insieme ad amici comuni. E’ un dolore molto forte anche per noi”.

“Nelle prossime settimane – conclude Roberta Ancillotti – comunicheremo la nuova data per l’edizione del Cacciucco Day 2019. Mi piacerebbe poterla dedicare proprio al ricordo di Luciano Zazzeri e della sua splendida avventura professionale che resterà un unicum nella storia della ristorazione italiana. Se la famiglia vorrà noi siamo a disposizione. Ci sarà modo e tempo per parlarne, adesso c’è soltanto il dolore”.-