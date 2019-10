Riflessione di Padre Gianni per la Festa del Ringraziamento

MONTALCINO. In preparazione alla Festa del Ringraziamento, presso il Chiostro di Sant’Agostino a Montalcino, la Parrocchia di Sant’Egidio Abate promuove una riflessione, tenuta da Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, dal titolo ‘Dalla Terra e dal Lavoro Pane per la Vita’. L’appuntamento è per mercoledì 30 ottobre 2019, ore 17:00

Padre Bernardo Gianni è nato a Firenze nel 1968 ed ha vissuto a Prato fino alla Notte di Natale del 1992 quando maturò in lui il desiderio di un percorso di noviziato presso San Miniato al Monte. Priore nel 2009, è il 13 dicembre 2013 che riceve, dal cardinale Giuseppe Betori, la benedizione abbaziale iniziando così il suo percorso a vita all’interno della bellissima Abbazia, definita da Giorgio La Pira il simbolo più rappresentativo della “città posta sul monte”, un punto di riferimento culturale e spirituale per tutta la città di Firenze ed oltre. Tra i tanti incarichi ricevuti dalla Santa Sede, nel 2019, Padre Gianni, è stato individuato da Papa Francesco come il predicatore per gli esercizi della Quaresima. Tutta la cittadinanza di Montalcino è invitata a partecipare a questa riflessione che precederà la Festa del Ringraziamento, uno dei più importanti momenti di raccoglimento dell’anno Ilcinese.

L’appuntamento anticipa ‘L’oro di Montalcino – Il patrimonio della città, la ricchezza del territorio’ un progetto per valorizzare i Musei del complesso di Sant’Agostino e della Città.

Per informazioni orodimontalcino@operalaboratori.com – 0577/286300