Rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia di Piana nei pressi della Francigena

La segnalazione arriva dal consigliere comunale di Buonconvento, Fabio Papini

BUONCONVENTO. Non c’è mai fine allo “spettacolo “ che si presenta ancora una volta a chi si trova a transitare sopra al cavalcavia di Piana su la via Francigena, come potete osservare i rifiuti abbandonati abusivamente sono visibili a tutti i cittadini/turisti che si trovano a transitare nella zona.

Se rimane corretto deplorare l’inciviltà di alcuni è altrettanto corretto sottolineare l’inefficienza della macchina amministrativa nel non attivarsi tempestivamente per risolvere i problemi di inciviltà e decoro urbano.

Non è possibile assistere passivamente a situazioni simili, e non è altrettanto possibile che sia sempre l’opposizione ad attivarsi per segnalare le problematiche.

A mio avviso la normale prassi in questi casi impone di affrontare le emergenze ambientali seppur semplici in maniera attiva e fattiva.

Il mio auspicio è che tale agonia Amministrativa sia dipanata con l’imminente tornata elettorale, ma nel frattempo non ci resta che continuare nella nostra opera di segnalatori, con la speranza, che vengano promosse, ” da chi di dovere ,” azioni atte alla prevenzione e difesa del nostro territorio.

Il fallimento politico gestionale di alcuni non può essere a discapito di tutti, soprattutto dei cittadini che il territorio lo amano veramente.

Questi a mio avviso sono fenomeni che non vanno e non devono essere sottovalutati, se non contrastati per tempo gli scarichi abusivi rischiano di diventare una brutta piaga per il nostro territorio, con il conseguente pericolo di alimentare in casi estremi anche il malaffare.

Papini Fabio