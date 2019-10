Rifiuti: a Sarteano nei cassonetti solo con la 6Card

A Sarteano tutto pronto per l’avvio del servizio di raccolta differenziata con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato

A partire da lunedì prossimo, 7 ottobre, si procederà alla chiusura dei contenitori che saranno utilizzabili con la 6Card

Tutto pronto a Sarteano per l’avvio del servizio di raccolta differenziata con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato.

A partire da lunedì prossimo, 7 ottobre si procederà alla chiusura di tutti i nuovi contenitori informatizzati che al momento possono essere utilizzati anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante di apertura dei contenitori.

Da lunedì 7 ottobre sarà quindi necessario utilizzare la 6Card per l’apertura dei cassonetti stradali. Per conferire i propri rifiuti si dovrà premere il pulsante di apertura del contenitore, avvicinare la tessera 6Card per favorire il riconoscimento dell’utenza e gettare il proprio rifiuto.

Ad oggi le 6Card sono state distribuite ad oltre l’80% degli utenti. A tal proposito l’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che chi non lo avesse ancora fatto può recarsi presso il Centralino del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17 per il ritiro della 6Card.

Per maggiori informazioni: centralino Comune 0578269200, numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.