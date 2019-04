Riapre il centro di raccolta di Cornia a Castelnuovo

Oggi sono due le strutture, gestite da Sei Toscana, a disposizione dei cittadini del comune senese

CASTELNUOVO BERARDENGA. Riapre il centro di raccolta di Castelnuovo Berardenga in località Cornia. La struttura, che si aggiunge a quella già operativa di Pianella, è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini residenti nel comune senese possono effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica.

Nel centro di raccolta possono essere conferiti materiali ingombranti (come mobilia, materassi, sedie, tavoli, ecc), carta e cartone, imballaggi in plastica, alluminio e vetro, pneumatici fuori uso, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione), elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche (come lampade a risparmio energetico, tubi fluorescenti, tv, monitor, lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, ecc), pile e batterie, medicinali, oli e grassi vegetali e minerali, toner per stampa esauriti.

Con la riapertura della struttura di Cornia, cambiano gli orari di accesso del centro di raccolta di Pianella, in modo tale da mettere a disposizione dei cittadini questo servizio per sei giorni la settimana.

Il centro di raccolta di Cornia è aperto ogni lunedì e venerdì dalle 15 alle 18, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12. Il centro di raccolta di Pianella invece è a disposizione dei cittadini il martedì e il sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18.

Per tutte le informazioni relative ai centri di raccolta e ai servizi: www.seitoscana.it oppure numero verde 800127484.