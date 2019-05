La struttura, che si aggiunge a quella già operativa di Pian del Casone (strada delle Frigge), è un’area appositamente attrezzata e custodita

MONTERIGGIONI. Riapre il centro di raccolta di Badesse a Monteriggioni dopo i lavori che hanno consentito di predisporre la struttura a norma ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.ii.. La struttura, che si aggiunge a quella già operativa di Pian del Casone (strada delle Frigge), è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini residenti nel comune possono effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica. Il centro di raccolta di Badesse si estende su un’area di circa 2500 metri quadrati, con un box di guardiania, una tettoia e locale per il ricovero di rifiuti pericolosi, una rampa e area sopraelevata per il conferimento differenziato dei rifiuti dall’alto da parte dell’utenza. In accordo con il Comune e la Sovrintendenza inoltre sono state piantate 220 piante lungo l’intero perimetro dell’area che consentiranno una schermatura naturale della struttura. Prossimamente il centro di raccolta sarà anche dotato della strumentazione tecnologica necessaria per registrare i conferimenti dell’utenza tramite l’utilizzo della 6Card.

Nel centro di raccolta possono essere conferiti materiali ingombranti (come mobilia, materassi, sedie, tavoli, ecc), carta e cartone, imballaggi in plastica, alluminio e vetro, pneumatici fuori uso, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione), elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche (come lampade a risparmio energetico, tubi fluorescenti, tv, monitor, lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, ecc), pile e batterie, medicinali, vernici, contenitori T/FC (bombolette spray), oli e grassi vegetali e minerali, gas in contenitori a pressione (estintori), toner per stampa esauriti.

“La riapertura di questa struttura – dice il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi – è uno degli esempi tangibili dell’impegno di Sei Toscana e delle sue strutture tecniche per migliorare efficienza e qualità del servizio e garantire nel tempo incrementi nelle quantità di raccolta differenziata e di avvio a riciclo. Si tratta di una sfida che le Amministrazioni e il Gestore debbono affrontare con impegno prioritario, non solo perché imposto dagli obiettivi fissati a livello sia comunitario che regionale, ma perché da essa si determina la sostenibilità dell’intero ciclo dei rifiuti e di conseguenza la qualità del nostro ecosistema. La riapertura del centro di raccolta di Badesse rappresenta, inoltre, un esempio di collaborazione virtuosa fra Comuni, Autorità e Gestore per offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e funzionale grazie al potenziamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti del territorio”.

Con la riapertura della struttura di Badesse, cambiano gli orari di accesso del centro di raccolta di Pian del Casone, in modo tale da mettere a disposizione dei cittadini questo servizio per sei giorni la settimana. Il centro di raccolta di Badesse è aperto ogni martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e il sabato dalle 14 alle 18. Il centro di raccolta di Pian del Casone invece è a disposizione dei cittadini il lunedì e il venerdì dalle 14 alle 18, il mercoledì e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Per tutte le informazioni relative ai centri di raccolta e ai servizi: www.seitoscana.it oppure numero verde 800127484.