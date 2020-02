Revocato l’affidamento ai servizi sociali ad un 47enne

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri per aver contraffatto la patente

SINALUNGA. Ieri (3 febbraio) nella frazione di Bettolle, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordine di sospensione cautelativa della misura alternativa con contestuale ordine di carcerazione, emesso nella giornata precedente dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siena, nei confronti di un 47enne operaio, residente a Bettolle.

Il provvedimento restrittivo è scaturito dalla segnalazione inoltrata dagli stessi militari alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, una volta appreso di un recente deferimento in stato di libertà del destinatario della misura, già affidato in prova ai servizi sociali, per aver contraffatto la propria patente di guida (reato di falsità materiale commessa da privato) allo scopo di poter guidare dopo il ritiro della patente stessa. Dopo la redazione degli atti inerenti all’evento, l’arrestato è stato trasferito al carcere di Santo Spirito.