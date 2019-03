Revisione fasulla: denunciati dai Carabinieri due trasportatori

COLLE VAL D’ELSA. Ieri sera (19 marzo) in Località Belvedere, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi, nel corso di controlli alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà per “uso di atto falso” due romeni, l’autista 23enne e il proprietario 32enne di un autoarticolato.

Il tir con targa romena opera nell’attività di import/export fra l’Italia e il paese balcanico. All’atto del controllo i due stranieri esibivano un’attestazione di revisione del mezzo che, a seguito di approfonditi accertamenti e verifiche su banca dati e sito ufficiale della competente motorizzazione civile romena, oltreché su un altro sito online, risultava falsa per gli anni 2017 e 2018 in quanto i relativi codici non corrispondevano a quelli ufficialmente rilasciati per tali periodi. Il documento non rientrava infatti nei numeri progressivi che ci si sarebbe dovuto attendere.

Ai due stranieri è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi art. 80 commi 14 e 17 c.d.s., con contestuale ritiro della carta di circolazione del veicolo. L’attestato di revisione è stato poi sequestrato.

Il proprietario dell’autoarticolato aveva evidentemente ritenuto più economico taroccare il certificato di revisione del mezzo, piuttosto che sottoporre il tir alle necessarie verifiche, contando sulle difficoltà delle forze dell’ordine italiane nel distinguere un documento romeno originale da uno abilmente taroccato.

L’aliquota radiomobile del NORM dei Carabinieri di Poggibonsi può contare nel proprio organico un militare specializzato, esperto e abile nell’individuare documenti falsi di vario genere, conoscitore di siti online anche stranieri dai quali trarre chiari elementi di comparazione con documenti emersi nell’attività operativa quotidiana.