Respiro nazionale per la Rassegna di Cori “Città di Poggibonsi”

Due giorni dedicati alla musica corale in Valdelsa. Sabato 13 e domenica 14 aprile in San Lorenzo

POGGIBONSI. Come tradizione vuole, con la primavera torna la rassegna di cori ‘Città di Poggibonsi’, il consueto appuntamento con la musica vocale che quest’anno giunge alla edizione numero trentanove e mantiene come sempre il suo respiro nazionale. Con ospiti anche da fuori regione. L’iniziativa si svolgerà sabato 13 aprile 2019 alle 21,30 e domenica 14 aprile alle 17,30 presso la centralissima chiesa di San Lorenzo a Poggibonsi (Siena).

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il coro cittadino “Giuliano del Chiaro”.

«Ci avviciniamo ai quarant’anni per la rassegna di cori ‘Città di Poggibonsi’ che anche quest’anno, la trentanovesima, sarà densa di ospiti – spiega il presidente del coro Giuliano del Chiaro, Stefano Calabrese – con un coro proveniente anche da fuori regione a cui dedichiamo uno spazio nell’appuntamento di sabato. Come sempre, durante il tradizionale fine settimana dedicato al canto corale, ci sarà la presenza di cori toscani provenienti da diverse province. La direzione artistica della manifestazione, affidata al Maestro Piero Lauria, vuole proporre anche questa volta una due giorni estremamente ricca per il numero di ensemble che partecipano, varia per la diversità dei repertori che propongono e di ottima qualità. Molti gli appassionati che ad ogni edizione seguono l’iniziativa, ormai matura e sempre più affermata».

La rassegna di cori “Città di Poggibonsi” è diventata un punto di riferimento nel panorama della polifonia vocale della provincia di Siena. Nei suoi trentanove anni di vita ha fatto cultura in città in materia di musica corale, presentando al suo affezionato pubblico cartelloni per tutti i gusti, anche per i palati più fini.

Ad aprire la rassegna, sabato 13 aprile alle 21,30, sarà il coro cittadino “Giuliano del Chiaro”, diretto dal Maestro Piero Lauria. Un gruppo formato da circa 20 elementi, nato nel 1971, con un repertorio che attualmente include la polifonia sacra e profana dal XVI secolo ai giorni nostri. Il coro ha partecipato a numerose rassegne corali in tutta Italia. Curriculum ricchi, repertori importanti e prestigiose presenze a festival e iniziative culturali, caratterizzano tutti i gruppi presenti nel cartellone. Dopo il “Giuliano del Chiaro” seguiranno, la Corale ‘San Bartolomeo’ di Colle di Val D’Elsa e il ‘Corotrecime’ di Abbiategrasso (Milano).

Domenica 14 aprile alle 17,30 il concerto si apre con il gruppo corale ‘Pietro Mascagni’ di Piombino (Livorno). A seguire è in programma l’esibizione dell’Unione Corale Senese ‘Ettore Bastianini’ di Siena. Chiuderà la rassegna, l’ensemble toscano ‘Aretusa’. L’ingresso ai due appuntamenti è libero.