Regionale 68 fuori dai finanziamenti della Regione. Preoccupata la Lega

Casucci, consigliere regionale, comunica che il tratto viario è compreso tra le strade da trasferire al demanio dello Stato

SIENA. “La regionale 68 – afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega – spesso, purtroppo, teatro d’incidenti che mettono a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, creando, nel contempo, non pochi problemi alla circolazione, non riceverà finanziamenti che sarebbero stati utilissimi per rimettere in sesto la tormentata arteria.”

“Proprio in merito a questo tratto viario – prosegue il Consigliere – avevo recentemente redatto un’interrogazione rivolta all’Assessore Ceccarelli per sapere se la stessa strada fosse tra le priorità regionali.” “Ebbene – precisa l’esponente leghista – la risposta che ci è stata data, conferma, indirettamente, quanto è poi emerso in questi giorni.” “ La 68 – rileva il rappresentante del Carroccio – è, infatti, nell’elenco di quelle vie di comunicazione da trasferire al demanio dello Stato, cosa che noi osteggiamo apertamente ed inoltre la notizia che non siano stati riservati fondi per la strada che collega Volterra-Colle Val d’Elsa, ci lascia alquanto perplessi e vivamente preoccupati.”

“In pratica-rileva il rappresentante del Carroccio-la Regione, nonostante le nostre pressioni, se ne lava le mani, demandando tutto a Roma e nelle pieghe della Finanziaria si ritiene, ingiustamente, di non prendere in considerazione la disastrata arteria .” “Un fatto-conclude Marco Casucci-che stigmatizziamo apertamente, convinti che occorra salvaguardare al massimo gli utenti i quali, quotidianamente, utilizzano il citato collegamento fra il volterrano e la Valdelsa.”