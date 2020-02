Rapolano Terme: nuovo sito istituzionale, più vicino al territorio

Revisione di veste grafica e contenuti per rendere più fruibile l’accesso a cittadini e visitatori

RAPOLANO TERME. Nuovo volto per il sito istituzionale del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it, rivisto nei contenuti e nell’impostazione grafica per essere più vicino ai cittadini, con un accesso più diretto ai servizi, e ai visitatori, con maggiori informazioni sul territorio. Il nuovo portale è stato realizzato con la collaborazione del Consorzio Terrecablate e la consulenza di alcune associazioni e cittadini che hanno contribuito ai contenuti legati al territorio e alle sue eccellenze storiche, artistiche e paesaggistiche.

“Il nuovo sito del Comune di Rapolano Terme – spiega l’assessore Roberto Rosadini che ha coordinato la revisione del portale – nasce con il duplice obiettivo di aiutare i cittadini e i visitatori a orientarsi meglio tra i servizi e le attività dell’amministrazione comunale e di offrire loro un canale di comunicazione fondamentale per essere più vicini alla macchina amministrativa. Con questi scopi, abbiamo rivisto i contenuti e la veste grafica, organizzando le informazioni in maniera più semplice e diretta. Ringrazio – aggiunge Rosadini – il Consorzio Terrecablate per la collaborazione tecnica, Doriano Mazzini per i contributi dati nella valorizzazione della storia del territorio, Giulia Raffaelli per la parte artistica, l’Associazione Vivi Rapolano per numerosi contenuti e Mattia Fanetti per la consulenza grafica”.

Il nuovo sito. La revisione del sito istituzionale del Comune di Rapolano Terme ha dato nuova veste e contenuti alla sezione “Il Comune”, per approfondire la conoscenza degli orgoni amministrativi, quali giunta, consiglio comunale e commissioni consiliari. Nello spazio “Le strutture” sono stati raccolti, con i relativi riferimenti e recapiti, tutti gli uffici comunali, la biblioteca comunale, il Tetro del popolo di Rapolano Terme, il cinema e teatro “Giuseppe Verdi” di Serre di Rapolano, il Teatrino Gori Martini e il sito archeologico di Campo Muri. Nella sezione “Amministrazione Trasparente”, invece, si trovano dati e documenti relativi all’attività dell’amministrazione comunale nei diversi settori per promuovere la partecipazione dei cittadini e forme diffuse di controllo sull’attività delle istituzioni e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Lo spazio “Bandi e Concorsi” raccoglie i concorsi pubblici pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini regionali relativi ad assunzioni e gare per il Comune di Rapolano Terme, mentre nella “Sezione online” è possibile accedere con pochi click a tutti i servizi messi a disposizione dall’amministrazione comunale via web. Il “Portale del Turista” è la sezione realizzata ex novo per offrire al visitatore informazioni utili quali come arrivare, la storia del territorio, le strutture ricettive, cosa fare durante il soggiorno, le offerte legate a terme e benessere, sport, percorsi in bicicletta e a piedi, il parco avventura Saltalbero, gli eventi organizzati durante tutto l’anno e le proposte enogastronomiche con i sapori tipici. La sezione “Contatti” chiude il nuovo portale con i riferimenti mail dei diversi uffici e amministratori del Comune, insieme ai numeri utili dedicati a farmacie del territorio, Misericordia di Rapolano e Serre di Rapolano, poliambulatorio e numeri delle associazioni presenti sul territorio rapolanese.