Rapolano Terme: cresce l’attività della biblioteca comunale  

Attività e prestiti in crescita con opportunità per tutte le età e apertura alle nuove tecnologie

RAPOLANO TERME. Segno positivo per l’attività della biblioteca comunale di Rapolano Terme, gestita dal 2009 dall’Associazione culturale Tv Spenta e particolarmente impegnata negli ultimi anni. Nei primi mesi del 2019 la struttura ha registrato un aumento di 130 unità nel patrimonio a disposizione degli utenti, di cui 55 sono stati acquisti rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e ragazzi e sono in crescita anche i prestiti, che nel 2018 hanno superato di circa il 40 per cento quelli dell’anno precedente, in termini numerici 477 contro 342. Negli ultimi mesi, inoltre, la biblioteca comunale si è aperta alle nuove tecnologie, con una propria pagina Facebook, Biblioteca Rapolano, per raggiungere in maniera più diretta gli utenti e intercettare le loro richieste ed esigenze.

“La biblioteca comunale – afferma Perla Raffaelli, assessore alla cultura di Rapolano Terme – è cresciuta negli ultimi anni e ha proposto e portato avanti iniziative di promozione della lettura e di valorizzazione della struttura come luogo di socializzazione, oltre che di cultura e di crescita per tutte le età. Fra i principali appuntamenti ricordo la rassegna letteraria Aperilibro, che promuove autori meno conosciuti, anche legati al territorio, e gli appuntamenti per bambini come il progetto nazionale ‘Nati per Leggere’ con l’asilo nido “Jacopo Benedetti” e gli incontri Mamma S@cial. A queste si uniscono gli incontri con le scuole primarie del nostro territorio per educare i bambini fin da piccoli alla lettura e alla frequentazione della biblioteca e ringrazio l’Associazione culturale Tv Spenta per tutte le attività promosse negli anni a supporto e integrazione dell’offerta culturale e sociale promossa dal Comune”.