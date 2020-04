Rapolano Terme: al via raccolta fondi per famiglie in difficoltà

L’iniziativa si chiama “Rapolano Solidarietà”, con possibilità di detrazione fiscale per cittadini e imprese

RAPOLANO TERME. Il Comune di Rapolano Terme ha aperto un conto corrente per raccogliere donazioni da destinare a famiglie e persone in difficoltà nell’emergenza Coronavirus e per migliorare le attività didattiche ed educative in questo periodo straordinario. L’iniziativa si chiama Rapolano Solidarietà e prevede detrazioni fiscali per persone fisiche e imprese, ai sensi dell’articolo 66 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020.

La donazione può essere effettuata sul conto corrente intestato a Comune di Rapolano Terme, inserendo l’Iban IT36F0103071980000000742616 e indicando nella causale “Rapolano Solidarietà”. Le persone fisiche possono usufruire della detrazione fiscale del 30 per cento per donazioni fino a 30 mila euro, mentre i soggetti titolari di reddito di impresa possono beneficiare degli incentivi previsti al comma 2 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020.

“La raccolta fondi – afferma Gianna Trapassi, assessore al sociale e istruzione di Rapolano Terme – rafforza l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione comunale e della comunità alle famiglie del territorio che stanno vivendo con difficoltà l’emergenza sanitaria e socioeconomica legata al Coronavirus. La solidarietà è, da sempre, uno dei valori più forti del tessuto sociale di Rapolano Terme e ringrazio fin da ora tutti coloro che vorranno contribuire a questa iniziativa. Ringrazio anche le associazioni locali e tutti gli esercizi commerciali che stanno aiutando la comunità mettendo a disposizione aiuti e servizi per far fronte, tutti insieme, a questo periodo straordinario nel rispetto delle disposizioni previste dal Governo”.