Rapolano: FI, Lega, FdI appoggiano la candidatura di Elena Burgassi

Il centrodestra presenterà una lista unitaria ed il programma nei prossimi giorni

RAPOLANO TERME.“Già da mesi, come peraltro apparso sui giornali, era emersa piena convergenza su questo nome – dichiarano i rappresentanti dei partiti di Centrodestra, Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia, Tiziana Nisini, commissario provinciale Lega, Gianni Martinucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia -, perché ritenia mo che Elena Burgassi sia l’unica vera alternativa a chi ha amministrato per decenni quel Comune. Per rompere definitivamente con il passato, offrendo un nuovo slancio e la prospettiva di un futuro diverso, svincolato dalle vecchie logiche che hanno portato all’impoverimento del territorio era necessario individuare una persona capace, seria, coerente e totalmente estranea a quelle dinamiche che hanno contraddistinto l’azione politica a Rapolano Terme. Elena Burgassi sarà certamente in grado di portare quel rinnovamento che in tanti auspicano, modificando le sorti di una comunità intera (Rapolano, Serre ed Armaiolo), altrimenti destinata all’immobilismo e ad un declino ormai inarrestabile con i suoi bisogni da sempre rimasti inascoltati”.

Nei prossimi giorni verranno presentati il programma elettorale e la lista che sosterrà il candidato sindaco alla presenza dei rappresentanti dei partiti di centrodestra.