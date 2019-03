Rapolano: costituito il comitato elettorale di Alessandro Starnini

RAPOLANO TERME. Si è costituito il Comitato Elettorale della Coalizione di Comunita’ per il “FUTURO di Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” che vede Alessandro Starnini candidato sindaco, in vista delle prossime elezioni comunali del prossimo 26 Maggio. Il Comitato sarà presentato Giovedì 28 Marzo alle ore 21,00 presso la sede del Comitato in Via Provinciale Sud n.41 a Rapolano Terme. Durante l’incontro pubblico di giovedì saranno presentate le prime proposte per il futuro del Nostro Comune, che potranno essere arricchite dal confronto con i cittadini, gruppi di persone e associazioni varie.

Portavoce del Comitato Elettorale è stato nominato Alessandro Tei.

Al comitato si potra’ aderire durante tutta la campagna elettorale, presso la sede del Comitato oppure tramite mail, oppure tramite pagina facebook.

futuroxrapolanoserrearmaiolo@gmail.com

I firmatari della proposta sono Alessandro Starnini, Bardelli Fabio, Biancucci Severino, Prosperi Mattia, Rossi Alessandro, Fe’ Franco, Mazzini Doriano, Rossi Lorenzo, Forzoni Alvaro, Scali Sandra, Lana Federica, Tessitori Lorenzo, Tei Alessandro, Rosadini Roberto, Morbidelli Elisa, Cartoni Fabrizio, Sbardellati Rossella, Fanetti Mattia, Redi Donatella, , Turillazzi Paolo, Trapassi Gianna, Cantelli Maurizio, Parri Giorgio, Baldaccini Patrizia, Marchini Giuliano.