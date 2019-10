Rapolano: arriva la banda ultralarga su tutto il territorio

Firmato nei giorni scorsi un accordo fra Comune, Provincia di Siena e Regione Toscana

RAPOLANO TERME. La banda ultra larga arriva a Rapolano Terme per ottimizzare la connessione Internet su tutto il territorio comunale. Nei giorni scorsi il Comune ha firmato un accordo con la Provincia di Siena e la Regione Toscana per cablare l’intero territorio rapolanese con la Banda Ultra Larga “Fiber to The Home”, ossia “fibra fino a casa”, che consentirà di ottenere il massimo delle performance nelle connessioni Internet con velocità fino a 1 Gigabyte al secondo. L’accordo è stato firmato a Firenze, presso la Regione Toscana, e il Comune di Rapolano Terme è stato rappresentato dall’assessore Roberto Rosadini, presente su delega del sindaco Alessandro Starinini.

“L’arrivo della banda ultra larga su tutto il territorio comunale – afferma Roberto Rosadini, assessore di Rapolano Terme – è stato fortemente voluto da questa amministrazione comunale ed era un punto previsto dal programma della coalizione che ha sostenuto la candidatura di Alessandro Starnini a primo cittadino. Ringrazio la Provincia di Siena e la Regione Toscana per la collaborazione avviata, che ha permesso di raggiungere questo risultato e di compiere un passo in avanti importante sul fronte dell’innovazione tecnologica del Comune di Rapolano Terme. L’infrastruttura – aggiunge Rosadini – sarà realizzata da Open Fiber nei prossimi mesi e sarà di proprietà interamente pubblica, a servizio di cittadini, strutture ricettive e aziende su tutto il territorio. La banda ultra larga, infatti, coprirà Rapolano Terme, Serre di Rapolano, Armaiolo, Poggio Santa Cecilia fino al podere Montioni e la zona industriale del Sentino, dove si trovano molte aziende che lavorano con l’estero”.