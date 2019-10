Rapolano: al via la campagna abbonamenti al Teatro del Popolo

Teatro del Popolo di Rapolano Terme

RAPOLANO TERME. Campagna abbonamenti al via da sabato 2 novembre al Teatro del Popolo di Rapolano Terme, dove il sipario sulla stagione teatrale 2019-2020 si alzerà da sabato 7 dicembre. Sette gli spettacoli in programma nel cartellone promosso, ancora una volta, da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme, che vedrà salire sul palcoscenico attori noti a livello nazionale quali Paolo Hendel, Lella Costa, Sebastiano Lo Monaco, Ambra Angiolini e Lucia Poli.

Gli spettacoli 2019. La stagione teatrale al Teatro del Popolo di Rapolano Terme si aprirà sabato 7 dicembre con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle in Toscanacci, risate e altri anticorpi, omaggio al “ridere in salsa toscana”, e continuerà sabato 14 dicembre con Ti racconto Don Giovanni, spettacolo di musica classica e teatro che vedrà protagonista l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra Regionale della Toscana e l’attore Alessandro Riccio.

Gli appuntamenti del 2020. Il sipario del Teatro del Popolo di Rapolano Terme tornerà ad alzarsi venerdì 10 gennaio con Lella Costa in Traviata, l’intelligenza del cuore, per la regia di Gabriele Vacis, con un omaggio a tutte le “traviate” del mondo, mentre martedì 11 febbraio salirà sul palcoscenico Sebastiano Lo Monaco in Per non morire di mafia, monologo nato dalla testimonianza di Pietro Grasso e dalla sua lotta contro la criminalità organizzata. Venerdì 21 febbraio Ambra Angiolini e Ludovica Modugno porteranno in scena Il nodo di Johnna Adams, giovane drammaturga americana, con un testo di grande impatto emotivo dedicato al tema del bullismo nelle scuole. Sabato 7 marzo Lucia Poli racconterà Animalesse, storie di animali in prosa, in poesia, in musica accompagnate all’organetto da Rita Tumminia offrendo al pubblico, in forma di favola o di monologo diretto, alcune storie curiose che vedono protagonisti gli animali e, in particolare, animali femmina. La stagione rapolanese si chiuderà domenica 22 marzo con Bella Bestia di e con Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi.

La campagna abbonamenti prevede le conferme sabato 2 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 3 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti sabato 9 novembre, dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 12. Dai giorni successivi, sarà possibile contattare il numero 331-8181776 oppure l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. I prezzi sono stati mantenuti invariati rispetto alla precedente stagione teatrale, con posto unico al costo di 60 euro; biglietto intero 14 euro e ridotto 10 euro. Sono previste riduzioni per studenti universitari iscritti ad atenei toscani, con la Carta dello Studente promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e per spettatori under 30. Per maggiori informazioni, è possibile visitare anche il sito www.toscanaspettacolo.it.