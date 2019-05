Rapinata da tre malviventi la filiale Mps di Rosia

SOVICILLE. A Rosia alle ore 16:30 di oggi (7 maggio) in via Massetana due uomini ed una donna parzialmente travisati hanno effettuato una rapina ai danni della locale filiale MPS. Non risultano danni a persone. La zona è coperta da impianto di videosorveglianza e sul posto si trovano i Carabinieri del Nor e della locale stazione. Stanno confluendo diverse pattuglie di Carabinieri anche con auto civetta.

Dalle prime ricostruzioni risulta che i tre, che parlavano con accento meridionale, sono entrati in banca dicendo di voler aprire un conto corrente. Poi gli uomini hanno estratto un taglierino. Sembra che prima di effettuare il versamento abbiano prelevato al bancomat. A detta del direttore il bottino dovrebbe essere esiguo.

