Inseguimento sulla Cassia nei pressi di Buonconvento

BUONCONVENTO. Intorno ale 16 di oggi (22 marzo) due rumeni a bordo di una Volvo si sono fermati a fare gasolio al distributore sulla Cassia di Buonconvento. Hanno poi chiesto alla titolare di controllare i livelli dell’olio. Mentre uno di loro distraeva la donna, l’altro è entrato nel locale dov’è custodito il registratore di cassa e ha prelevato il denaro che vi era contenuto. Sia pure con qualche ritardo la donna si è resa conto di quanto stava accadendo e ha affrontato il malfattore che, per assicurarsi il provento del misfatto, l’ha strattonata in maniera violenta.

I due banditi sono poi scappati a bordo della loro auto, mentre la donna dava l’allarme sul 112. I Carabinieri di Buonconvento hanno effettuato l’inseguimento dei fuggitivi sulla Cassia, direzione Siena, mentre la centrale operativa di Montalcino allarmava quella di Siena. Una pattuglia di Carabinieri proveniente da Monteroni si è appostata a Ponte d’Arbia e al momento opportuno ha tagliato la strada ai malfattori: uno è stato immediatamente catturato e assicurato alla giustizia, mentre l’altro è scappato per i campi ed è ora ricercato nei dintorni. Dalla visione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso, il fuggitivo è stato riconosciuto e sarà quanto meno denunciato a piede libero. In questo momento diverse pattuglie dell’Arma sono giunte sul posto e cooperano nelle ricerche. Entrambi i malfattori (provenienti da Roma) verranno segnalati per rapina alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.