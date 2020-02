Rapina in una tabaccheria a Chiusi scalo: indagano i Carabinieri

CHIUSI. Ieri sera (8 febbraio) attorno alle 22 a Chiusi Scalo, via Cassia Aurelia, presso una tabaccheria, uno sconosciuto con il volto parzialmente travisato da collarino e cappuccio, armato di un coltello, ha perpetrato una rapina ai danni della titolare del negozio. L’uomo è fuggito dopo aver rinchiuso la titolare in un ripostiglio e e portano cocn sè l’incasso di circa €2mila euro.

Sul fatto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.