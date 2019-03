Radicofani: ufficializzata la ricandidatura del sindaco Fabbrizzi

Fabbrizzi ha ricevuto un appoggio unanime nelle assemblee dei partiti tradizionali (Pd, Psi), ma ha già allargato il fronte alla società civile che pesca nell’attiva rete associativa, protagonista di crescenti iniziative sociali e culturali, con particolare attenzione al mondo giovanile. Importante lo sforzo realizzato per la promozione turistica, con la nascita dell’ambito turistico della Val d’Orcia, di cui Radicofani è parte integrante, per valorizzare l’intero territorio.

Sono stati realizzati importanti lavori pubblici (strade, parcheggi, illuminazione), cercando di migliorare il decoro urbano e i servizi. Solo alcuni giorni fa, ad esempio, è stato inaugurato uno scuolabus. La nuova scuola, il cui progetto verrà presentato ai cittadini nelle prossime settimane, arriva dopo continui investimenti sulle giovani generazioni: basti pensare agli interventi per la scuola dell’infanzia. La difesa delle comunità di Radicofani e Contignano, partendo dall’autonomia comunale, è un obiettivo fondamentale. “Bisogna trattenere le giovani coppie – osserva Fabbrizzi – creando nuove opportunità di lavoro”. Intanto, l’osservatorio astronomico è in via di completamento. Sostegno alle attività commerciali e investimenti sulla cultura sono altre priorità, dopo il crescente arrivo di turisti, anche grazie alla Via Francigena. Il prestigio di Radicofani è cresciuto, come l’attenzione dei mezzi di comunicazione. “Ma ci sono tante potenzialità – conclude il sindaco – che richiedono un ulteriore lavoro di valorizzazione”.