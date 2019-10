Raccolta alimentare a +17 per cento a Poggibonsi

Coop Fi ha consegnato i buoni spesa relativi al 2018

POGGIBONSI. Grande successo di partecipazione e di donazioni per la raccolta alimentare che si è tenuta lo scorso sabato a Poggibonsi. L’appuntamento, che coinvolge la sezione soci di Poggibonsi, le associazioni di volontariato sul territorio e centinaia di volontari, anche quest’anno ha dato i suoi buoni frutti. 12.155 sono i kg di generi alimentari raccolti nel 2019 nei Coop.Fi di Poggibonsi Salceto e via Trento. Rispetto al 2018, la raccolta complessiva dei due appuntamenti di marzo e ottobre 2019 registra un +17% delle donazioni (da 10.353 a 12.155kg) e un incremento del numero dei volontari.

La destinazione del cibo raccolto due volte l’anno con la raccolta alimentare di Unicoop Firenze, promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, sono le mense solidali e le dispense di chi vive in condizione di povertà, una fetta sempre più ampia della nostra società.

Stamattina inoltre sono stati consegnati i buoni spesa erogati da Unicoop Firenze alle associazioni di volontariato di Poggibonsi che hanno contribuito al successo delle raccolte alimentari del 2018. I buoni da 10 euro ciascuno per un totale di 2300 euro sono validi fino al 30.06.2020 e saranno destinati alle persone in difficoltà che sono assistite dalle associazioni sul territorio, nel dettaglio: Emporio della solidarietà, Caritas di Poggibonsi Parrocchia di San Giuseppe, Pubblica Assistenza di Poggibonsi e Confraternita di Misericordia di Poggibonsi.

Alla consegna dei buoni erano presenti Paolo Viti, presidente sezione soci Coop Poggibonsi, Giovanni Lisi, presidente Emporio della Solidarietà, Valdemaro Corti responsabile Caritas di Poggibonsi Parrocchia di San Giuseppe, Stefano Macciò presidente Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Vallis Berti governatore Confraternita di Misericordia di Poggibonsi.

“Il nostro territorio si conferma solidale con quanti stanno attraversando un periodo di difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che sabato hanno partecipato, come volontari o donando parte della loro spesa, alla raccolta alimentare. Inoltre Unicoop Firenze ha consegnato oggi i buoni spesa relativi alle scorse raccolte che si aggiungono ai prodotti donati da soci e clienti. Due buone notizie per chi vive in situazioni di disagio economico e che testimoniano la solidarietà espressa dai nostri concittadini e l’impegno della cooperativa nel contrasto alla povertà” afferma Paolo Viti, presidente sezione soci Coop di Poggibonsi.

Alla raccolta alimentare di sabato scorso ha partecipato anche Enrica Borgianni, assessore alle politiche sociali del Comune di Poggibonsi, che dichiara: “ringrazio i cittadini per la generosità che hanno dimostrato, la Sezione Soci Coop di Poggibonsi per il fondamentale contributo e le associazioni che si occupano della distribuzione per l’attenzione che dedicano a chi sul territorio vive un momento di difficoltà. Iniziative come la raccolta ci dimostrano quanto la lotta alla povertà si faccia soprattutto sul territorio”.