Pullman si rovescia nella scarpata sull’Autopalio: un morto

Tre turisti sono feriti in modo grave, una decina in ospedale per ferite varie

SIENA. Un pullman è rimasto coinvolto intorno alle 9,30 in un incidente sulla Siena-Firenze al km. 7 tra Siena e Badesse e si è rovesciato nella scarpata, rimanendo incastrato tra gli alberi. A bordo una comitiva di turisti russi, molti dei quali sono rimasti feriti. Sul posto il 118 con più ambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. La corsia sud è chiusa al traffico.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto tramite l’utilizzo dell’autogru alla rimozione del pullman e sotto l’automezzo è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni, forse la guida del gruppo di turisti che da Montecatini stavano viaggiando alla volta di Siena.

Alcuni passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal bus grazie anche all’aiuto degli automobilisti che si sono fermati a soccorrerli (v. fotogallery in basso)

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno estratto le ultime 3 persone che risultavano incastrate all’interno del mezzo, che poi sono state affidate ancora in vita al personale sanitario del 118. Sono quattro in totale le persone in gravi condizioni, altre 10 sono state trasportate al policlinico,mentre una ventina di passeggeri ha riportato soltanto delle contusioni.

Notizia in aggiornamento

Fotogallery