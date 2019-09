PSP: “Per una Poggibonsi green: più che speranze… azioni!”

POGGIBONSI. Da PoggibonSI può riceviamo e pubblichiamo.

“Settembre, nell’immaginario collettivo, segna l’inizio di un nuovo anno. Trascorse le vacanze, giovani, bambini e adulti ritornano alle loro attività, sui banchi di scuola, a lavoro, pronti a affrontare nuovi progetti e portare avanti quelli “abbandonati” con l’arrivo del caldo

A tal proposito, al ritorno sui banchi del comune, nello scorso consiglio comunale svoltosi in data 30 settembre, i consiglieri comunali, la giunta e il sindaco hanno trovato ad attenderli un piccolo regalo da parte del gruppo PoggibonSipuò per ricordare loro un impegno preso, non più rimandabile.

La lista dei giovani poggibonsesi under 25, rappresentata in consiglio comunale dal consigliere Bruno Borri ha deciso di rinnovare l’impegno preso in ambito ambientale con l’approvazione della mozione riguardante l’emergenza climatica, consegnando a tutti i membri del consiglio comunale una borraccia da usare al posto delle bottigliette in plastica non solo durante il consiglio comunale ma nella vita di tutti i giorni.

“ L’emergenza ambientale è una problematica non più rimandabile: serve una rivoluzione culturale, sociale, economica e politica; occorre che tutte le amministrazioni a partire da quelle comunali, rinnovino il loro impegno per trovare e mettere in atto soluzione che non guardino solo a un futuro immediato ma che tengano di conto che tutto ciò che facciamo ha un impatto”