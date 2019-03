Protezione civile: Monteroni ha il suo piano

“Con l’adozione di questo piano tutto il territorio di Monteroni si dota di un documento molto importante – spiega il sindaco Gabriele Berni – non abbiamo solo seguito in maniera precisa e puntuale la recente normativa, ma siamo riusciti ad andare oltre producendo un documento vasto ed approfondito, che non è un semplice documento amministrativo e non è neppure un indice di regole e comportamenti, ma bensì abbiamo adottato un atto fondamentale per un’intera comunità, una fotografia originale delle specificità del nostro territorio e delle azioni da intraprendere in caso di rischio”.

Il piano prevede anche una fase conoscitiva per rendere note alla popolazione le procedure e le modalità di allertamento e di risposta da parte del Sistema al verificarsi di una emergenza e per informare i cittadini su quali sono i comportamenti da tenere e dove recarsi per ottenere assistenza nell’immediatezza dell’evento.

“Con l’adozione del piano – continua Berni – abbiamo concluso un percorso lungo e complesso e raggiunto un altro obiettivo che ci eravamo posti all’inizio della nostra esperienza. Quando siamo arrivati il nostro Comune non aveva un piano di protezione civile quindi possiamo dire di avere adottato il primo piano di protezione civile per il Comune di Monteroni e i suoi cittadini. Siamo partiti dai rischi che abbiamo corso negli ultimi anni analizzando i fenomeni atmosferici che sempre più spesso si verificano e quindi come essere il più possibile preparati in queste circostanze. Il Piano include strumenti di allerta e di comunicazione e metodologie di azione preventiva fino ad arrivare alle modalità di intervento in caso di ’emergenza. Avere un piano non significa comunque mettersi al sicuro in senso assoluto ma sicuramente avere uno strumento importante in caso di necessità”.

“Questo piano – conclude il consigliere delegato Riccardo Farnetani – nasce grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio impegnate sul versante della Protezione Civile, oltre che dal lavoro fatto in questi anni nel nostro Consiglio Comunale, con gli esperti di protezione civile e con i dipendenti dell’Amministrazione Comunale. Questo piano è frutto di un lungo confronto e di passaggi importanti che lo anno preceduto come i passaggi nella Commissione competente e la precedente approvazione dell’analisi del piano in Consiglio Comunale”.