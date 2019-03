Proseguono le iniziative della Lega di Monteriggioni

MONTERIGGIONI. Da Giardini e Casaletti (Lega Monteriggioni) riceviamo e pubblichiamo.

“Il nostro gazebo dell’iniziativa “Punto di ascolto” della Lega a Castellina è stato letteralmente preso d’assalto dai cittadini. Durante le 10 ore, dalle 9 alle 19 di sabato 9 marzo il nostro gazebo è stato ininterrottamente visitato dai cittadini della frazione di Castellina Scalo per esporci criticità, proposte e dimostrarci la loro partecipazione alle nostre iniziative politiche. La cosa oltre a rafforzare la nostra convinzione che la cittadinanza abbia veramente bisogno di un cambio di passo, da una amministrazione dirigistica ad una che sa ascoltare i problemi e dare soluzioni, ci conforta in termini di partecipazione attiva alla vita politica.

Crediamo infatti che, con un riscontro oltre le nostre stesse aspettative, il successo della nostra iniziativa sia, allo stesso tempo, un forte segnale di voglia di cambiamento e di un ritrovato interesse alla politica da parte dei cittadini, che vedono in noi una forza pragmatica, radicata sul territorio e attenta ai bisogni quotidiani delle singole frazioni di Monteriggioni.

Cogliendo l’occasione per ringraziare i tantissimi che hanno sacrificato parte del loro sabato per venire al gazebo e condividere con noi segnalazioni e preziose idee, ricordiamo che la campagna “Punto di ascolto” prosegue con l’appuntamento di Domenica 17 Marzo nella Frazione di Belverde, come sempre oltre ai nostri militanti sarà presente il candidato della Lega alla carica di sindaco per il comune di Monteriggioni Moreno Giardini”.