Proseguono gli accertamenti nello stabilimento termale di Petriolo

MONTICIANO. Proseguono gli accertamenti alle Terme di Petriolo, in località Petriolo. Le analisi disposte oggi dallo stabilimento – chiuso da ieri in via precauzionale al presentarsi del fenomeno – dimostrano una consistente diminuzione della percentuale di ferro rispetto alle analisi fatte ieri. Nessun pericolo è mai stato riscontrato per la salute degli ospiti dello stabilimento, chiuso al pubblico quando si è presentato il fenomeno ieri mattina, giovedì 8 marzo.

Nell’interesse generale delle terme e per la massima tutela degli ospiti e dei dipendenti dello stabilimento, sono immediatamente scattate tutte le forme di autocontrollo e di salvaguardia degli impianti termali e curativi. Le attività di controllo e le ispezioni volute dallo stabilimento senese non si fermano per fare luce su un fenomeno le cui cause scatenanti sono ancora tutte da stabilire.