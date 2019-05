Progetto #Sovicille: si presentano Marco Pierini e Francesco Verzulli

SOVICILLE. Progetto #Sovicille nasce per stimolare la partecipazione dei cittadini alle attività dell’Amministrazione e partecipare alla gestione dei beni pubblici, che appartengono a tutti noi, a tutta la comunità.

Come abbiamo già illustrato negli incontri di presentazione sul territorio, la nostra iniziativa nasce in risposta al bisogno di ridurre la distanza tra i cittadini e l’Amministrazione, dovuta a tutta una serie di dinamiche sia politiche che sociali purtroppo sempre più diffuse in tutto il Paese.

Per raccogliere adeguatamente la sfida che ci siamo posti, abbiamo colto l’opportunità di partecipare alla costituzione della lista civica di centro-sinistra Sovicille Bene Comune, candidato sindaco Giuseppe Gugliotti, che si presenta alle prossime Elezioni Amministrative del 26 Maggio 2019.

Elezioni importanti per il nostro territorio, perché dall’Amministrazione Comunale dipendono tutta una serie di servizi, dalla scuola ai servizi sociali, dalla viabilità alla mobilità e servizio di raccolta rifiuti: pur prendendo atto delle tante criticità ancora presenti nel Comune, siamo anche consapevoli della necessità di continuare a garantire i principi di accoglienza, solidarietà, comunità che lo caratterizzano da sempre.

Le due candidature espresse dal coordinamento di Progetto #Sovicille avranno il compito, se elette, di promuovere attivamente percorsi di partecipazione civica e stimolare quel “cambio di passo” che tutti noi cittadini desideriamo per il nostro Comune.

Date forza al nostro Progetto #Sovicille, date la vostra preferenza a Marco Pierini e Francesco Verzulli.

Progetto #Sovicille

http://partecipo.online

sovicille@partecipo.online