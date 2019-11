Progetto Acea a Chiusi. No ad attacchi politici diffamatori

Il Partito Democratico Provinciale invita ad attente e rigorose valutazioni sul progetto, confermando la fiducia all' amministrazione della Città di Chiusi

SIENA. Il progetto presentato da Acea Ambiente all’ Amministrazione Comunale di Chiusi ha suscitato e sta suscitando legittime preoccupazioni di alcuni cittadini, di movimenti e dei comuni confinanti. Perplessità che meritano di essere prese in seria considerazione e meritano, alla luce degli ultimi sviluppi, un attento e rigoroso approfondimento da parte delle autorità competenti. Tutte le parti in causa sono invitate ad una profonda riflessione sulle effettive condizioni di fattibilità del “carbonizzatore” proposto da Acea, un progetto sulla carta affascinante, ma che sembra presentare alla prova dei fatti una serie di criticità che non possono e non devono essere trascurate.

Queste impressioni diffuse, legittime e comprensibili, motivate da un percorso di studio e analisi, sono però ben diverse da una serie di attacchi diffamatori, con chiari intenti di propaganda partitica e politica che l’ amministrazione ha subito e sta subendo in queste ore.

E’ doveroso sottolineare che è la Regione Toscana l’Ente titolare del procedimento autorizzativo, fatto che riteniamo essere fonte di garanzia per tutti, ed ha per questo istituito l’inchiesta pubblica, tuttora in corso, inchiesta che sta ben riuscendo a fare chiarezza delle posizione contrapposte tra il soggetto proponente (Acea Ambiente, non l’ Amministrazione Comunale) e i comitati di cittadini. La Regione con la Legge 10/2010 ha introdotto l’istituto dell’inchiesta pubblica con l’intento di reperire tutti gli elementi utili a fornire un parere consapevole a quei progetti che rivestono grande interesse pubblico. Una procedura, questa, che garantisce davvero tutte le posizioni. Siamo certi che l’amministrazione comunale di Chiusi, assieme agli altri enti preposti al rilascio dei pareri, saprà prendere con responsabilità la decisione più opportuna nell’interesse dei cittadini e del bene comune, anche e soprattutto alla luce degli ultimi incontri svolti. Auspichiamo che la maggioranza Pd-Psi in Consiglio Comunale possa continuare a lavorare in un clima di tranquillità, fiducia e rispetto delle Istituzioni anche in vista dell’importante parere che dovrà essere espresso nelle prossime settimane sul progetto presentato da Acea Ambiente.

A fronte però della campagna strumentale portata avanti dai gruppi di opposizione in consiglio comunale e da forze politiche esterne che utilizzano la vicenda non per un interesse collettivo ma per un semplice interesse di parte politica, come federazione provinciale del Partito Democratico di Siena confermiamo al sindaco Juri Bettollini e alla sua giunta comunale vicinanza e piena fiducia nel fatto che le scelte adoperate dall’ Amministrazione della Città di Chiusi saranno nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini e del territorio che ad oggi è stato da loro ben amministrato.

Partito Democratico Provinciale