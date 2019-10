Prevenzione del tumore al seno: a Torrita un partecipato incontro

Ha aperto i lavori il Presidente della SdS Michele Angiolini che ha ricordato i progressi della medicina nella cura supportati dagli analoghi progressi nella prevenzione e diagnosi

TORRITA DI SIENA. “Con la prevenzione, le donne, fanno primo di tutto un atto d’amore verso se stesse”, le parole dell’Assessore alle Pari Opportunità Natascia Volpi, con le quali è iniziato il convengo.

La prevenzione non come fonte di paure e di angoscia nei confronti di una malattia sconosciuta, ma come primo vero vaccino nella battaglia contro il tumore al seno.

Ad aprire il lavori il Presidente della Società della Salute Michele Angiolini che ha ricordato i progressi della medicina nella cura del tumore al seno supportati anche dagli analoghi progressi nella prevenzione e diagnosi. Angiolini ha anche sottolineato l’importanza dell’Associazionismo e del volontariato, così vivo nei nostri territori, che permette anche a chi si trova a combattere il tumore di non sentirsi solo e abbandonato nel prioprio percorso di guarigione.

Ospiti della serata le dottoresse dell’U.O. di Radiologia di Nottole, Dott.ssa Patrizia Rossi e Dott.ssa Cristina Spagnolo, che ci hanno raccontato dei principali esami strumentali oggi utilizzati. Esami e tecniche che permettono diagnosi molto accurate riuscendo ad individuare forme tumorali fin dallo stadio primordiale, con possibilità di intervento e cure molto meno invasive di quanto accadeva nel passato.

Vere protagoniste dell’iniziativa sono state le Associazioni di volontariato: l’Associazione Noi Tutti Grazia che ci ha raccontato del proprio impegno con i giovani, le Donne di Bettolle in Rosa che tutti gli anni addobbano il proprio paese per ricordare l’importanza della prevenzione e raccolgono fondi per il servizio oncologico di Nottola e l’Associazione Iosempredonna ODV attiva nella lotta al tumore al seno e nell’aiuto alle donne colpite dalla malattia oltre che pungolo delle istituzioni per ottenere riconoscimenti e importanti traguardi come l’estensione dello screening dai 45 ai 74 anni.

Il pomeriggio si è concluso, oltre che con i saluti del Sindaco con la presentazione del libro di Lucia Bigozzi “Ai confini della vita”, giornalista e scrittrice colpita anche lei nel 2016 da questa malattia. Lucia nel suo libro racconta della sua esperienza e dell’aiuto ricevuto dalle donne che ha incontrato nella malattia e ci lascia la sua testimonianza di speranza e di rinascita.

Rimane, dell’importante pomeriggio trascorso insieme, la soddisfazione per l’Amministrazione Comunale di aver mostrato la propria sensibilità al tema oltre che la speranza che le persone presenti all’iniziativa ne siano uscite più consapevoli dell’importanza e necessità della prevenzione e con meno paure nei confronti del tumore al seno, sicure di non essere sole nel percorso di guarigione e fiduciose che dal tumore si può e si deve rinascere.

I ringraziamenti del Sindaco e dell’Assessore vanno, oltre che a tutti i partecipanti, agli ospiti intervenuti, alla Fondazione Torrita Cultura e alla Commissione Consiliare Cultura, Istruzione e Pari Opportunità