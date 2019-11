Presentato a Torrita il cartellone del teatro degli Oscuri

Il sipario si aprirà sabato 9 novembre con Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi in "Assolo di coppia"

TORRITA DI SIENA. E’ stata presentata questa mattina 7 novembre, al Teatro degli Oscuri in conferenza stampa la stagione teatrale 2019-2020 arrivata alla sesta edizione, a cura della Compagnia Teatro Giovani. sotto la direzione artistica di Laura Ruocco. Presente il Sindaco Giacomo Grazi anche nella veste di Assessore alla Cultura che ha rimarcato il grande valore di questa Compagnia che oltre a portare un rilevante cartellone teatrale permette di avvicinarsi al teatro molte generazioni soprattutto quelle giovanili; ad oggi si contano circa 60 allievi della scuola teatro.

Oggi Torrita, continua il Sindaco Grazi si permette di avere un Teatro degli Oscuri completamente ristrutturato negli arredi, nella parte acustica con l’apertura del 3’anello ed è in grado di poter offrire sia alle compagnie teatrali che agli ospiti ottime rappresentazioni.

Anche in questa stagione si contraddistingue da spettacoli freschi, divertenti e di livello. La direttrice artistica ha scelto artisti protagonisti indiscussi del teatro italiano ormai di casa a Torrita di Siena (Roberto Ciufoli, Carlotta Proietti) insieme ad altre nuove e importanti presenze, come quella preziosa di Maurizio Micheli, ma ha dato spazio anche al nuovo, sia da un punto di vista di tematiche che di protagonisti. Giovani, validissime e importanti compagnie con temi sociali e di intrattenimento, si alterneranno con i nomi più noti del nostro cartellone, con uno sguardo sempre attento e proteso a sostenere i giovani produttori e a formare nuovo pubblico. In questo contesto spicca la presenza di Loredana Scaramella e della sua rivisitazione dell’Amleto Shakespeariano. Una delle firme contemporanee più autorevoli e prestigiose in materia, arriva per la prima volta al Teatro degli Oscuri dirigendo una giovanissima compagnia di attori e permettendoci di introdurre nel nostro abbonamento un testo classico.

Il cartellone di quest’anno presenta proposte interessanti anche per il pubblico scolastico che, anno dopo anno, cresce sempre di più.

Novità ulteriore, oltre a uno spettacolo in più in abbonamento, due spettacoli fuori abbonamento, vincitori di premi nazionali con i quali la Stagione degli Oscuri e la Compagnia Teatro Giovani collaborano, quali il Fringe di Roma e Premio Primo.

Il sipario si aprirà sabato 9 novembre con Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi in “Assolo di coppia” Uno spettacolo a due che attraverso monologhi, raccont, poesie e canzoni percorrono e mettono allo scoprto le dinamiche del rapporto più complesso che abbia mai visto il mondo; quello tra uomini e donne.