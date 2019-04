Presentata “Monteroni per il Futuro” a sostegno di Berni

La più giovane candidata ha 21 anni. L’età media è di 40 anni

MONTERONID’ARBIA. Il candidato a sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni ha presentato la squadra: “Siamo eterni studenti consapevoli che la materia di studio è infinita””siamo qui dopo cinque anni per dare continuità al rinnovamento”. 6 uomini e 6 donne. 8 new entry.

“Se oggi mi chiedessero qual è la cosa più bella degli ultimi cinque anni, non esiterei a dire che sia stata il rapporto di fiducia costruito con la mia Comunità. Dare vita a relazioni umane è un’azione quotidiana che richiede impegno e fatica ma che ripaga più di qualsiasi altra cosa”.

Ieri sera nella Sala Piccola del Papillon (storica discoteca senese alle porte di Monteroni d’Arbia) il sindaco uscente di Monteroni d’Arbia e candidato per il secondo mandato, ha presentato i candidati al consiglio comunale per la lista “Monteroni per il futuro”.

È stata una serata dove passato e presente si sono incontrati sfumando nel futuro, parlando di progetti, attività, azioni da fare e strade da perseguire: Gabriele Berni ha presentato alla comunità i 12 candidati e a loro ha dato la parola. In primo luogo ha ringraziato la Comunità e la squadra che in questi giorni sta concludendo il mandato. Poi ha passato la parola ai nuovi, alla “Monteroni per il futuro”. 6 donne e 6 uomini, 8 otto new entry per una lista dove tradizione, esperienza, intraprendenza, gioventù, creatività e tanta voglia di mettersi in gioco si intrecciano e si amalgamo perfettamente. Un gruppo composito con un interesse comune verso il proprio paese.

“Questa comunità – ha detto Berni durante la serata – ha dimostrato negli ultimi cinque anni di sapersi tirar su le maniche, ha avuto il coraggio di cambiare, anzi di ribaltare un sistema e così, nella forma più bella e democratica che io conosco, ha saputo rispolverare le proprie virtù. Questo è stato possibile solo dopo aver archiviato anni di improduttività e stallo. Oggi siamo qui a presentare la squadra del domani, quella che saprà dare gambe ai progetti già messi in campo e che opererà per il bene della comunità. Siamo qui a metterci la faccia, come cinque anni fa, siamo qui per dare continuità al rinnovamento”. Per scrivere un’altra pagina Berni sa che potrà contare sulle virtù dei suoi candidati, consapevole dell’impegno che lui stesso dovrà mettere in campo. “I prossimi anni saranno altrettanto impegnativi – conclude Berni – ma grazie alla disponibilità e alla passione che i componenti di questa lista mi hanno dimostrato, credo che sarà ancora più bello”. Durante la presentazione sono interventi anche gli assessori Giulia Timitilli, Alberto Taccioli, Michela Giannetti, e Francesco Grassi.

I candidati per la lista Monteroni per il Futuro

Riccardo Farnetani: è nato a Siena nel 1979, vive nel comune di Monteroni d’Arbia e risiede nella frazione di Ponte a Tressa. Diploma di geometra, lavora come istruttore tecnico presso la Regione Toscana e si occupa di agricoltura e antincendio boschivo.

Michela Riccucci: classe 1972. Michela è nata a Siena e vive a Monteroni d’Arbia, ha 3 figlie. Diploma di operatore turistico lavora a Estra come area manager per la Toscana e Nord Italia.

Fabrizio Padrini: è nato nel 1963 e vive a Monteroni d’Arbia dopo essere cresciuto a Ponte d’Arbia. E’ sposato con due figli, lavora dal 1985 al Monte dei Paschi.

Alice Belardi: è nata nel 1989 è sposata, da sempre abita a Monteroni d’Arbia. Ha una laurea triennale in Scienze Politiche con indirizzo in Scienze del Servizio Sociale conseguita all’Università degli Studi di Siena. Attualmente lavora come apprendista nella attività di famiglia.

Gianni Meiattini: nato a Siena nel 1972, vissuto a Monteroni d’Arbia. Diplomato come perito in telecomunicazioni attualmente impiegato come responsabile di produzione in una società della val dìelsa

Eleonora Pieri: classe 1998, la più giovane del gruppo. È nata a Figline Valdarno e risiede da sempre a Monteroni d’Arbia. Ha conseguito il diploma di perito chimico ed è dipendente presso l’industria farmaceutica Galenica Senese di Monteroni D’Arbia.

Simone Bindi: è nato nel 1969, vive a Monteroni d’Arbia insieme alla sua moglie e alla sua figlia. È diplomato e attualmente lavora presso l’industria Farmaceutica GSK come impiegato nel ruolo di team coordinator.

Marta Pianigiani: è nata a Siena nel 1989 e risiede alle Ville di Corsano. Ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Finanza nel 2015 presso l’Università degli Studi di Siena. Attualmente è dipendente presso una filiale di Deutsche Bank a Siena.

Daniele Cortonesi: è nato a Monteroni d’Arbia nel 1960, risiede a Ponte d’arbia. Con una laura in scienze della comunicazione e un master in comunicazione d’impresa lavora all’azienda ospedaliera universitaria.

Guido Dinetti: è nato nel 1990 e vive a Monteroni d’Arbia. Diplomato come Perito Informatico nel 2009, ha iniziato subito a lavorare come commesso in un negozio di elettrodomestici a Siena (euronics).

Rossana Pallassini: è nata nel 1960, abita a Ponte a Tressa da sempre. Diploma di geometra ha lavorato a lungo in uno studio commercialista. Adesso lavora come dipendente presso uno storico negozio di Siena.

Ilaria Simi: è nata nel 1990 e vive a Monteroni d’Arbia. È laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università degli studi di Siena, ha conseguito poi un master in Global marketing, comunicazione e Made in Italy. Attualmente lavora alla RCR Cristalleria Italiana come Account Manager. Dal 2017 è segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Monteroni d’Arbia.