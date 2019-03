Presentata la Gran Fondo New York Italia

Oltre 1.000 partecipanti, domenica 31 marzo, sui 108 km da Torrita di Siena a Montepulciano

MONTEPULCIANO. “Mia moglie Lidia ed io consideriamo le edizioni all’estero della Gran Fondo New York come nostri figli: ebbene, l’appuntamento in Toscana che stiamo per vivere è il bambino a cui voglio più bene”.

Così Uli Fluhme, Presidente della Gran Fondo New York, ha esordito davanti ad una platea gremita, nella Casa della Cultura di Torrita di Siena, in occasione della presentazione pubblica della gara internazionale di ciclismo amatoriale maschile e femminile che si disputerà domenica.

Fluhme, 45 anni, tedesco di nascita, statunitense di adozione, che per anni ha gareggiato in Italia tra i dilettanti ed ora, sempre insieme alla moglie Lidia, può fregiarsi del titolo di “full ironman”, specialità massacrante che unisce nuoto, bici e corsa a piedi, ha aggiunto: “se mi fermo nella piazzetta di qualsiasi piccola località della Toscana e parlo di ciclismo, tutti mi capiscono; se lo faccio a Miami o a Singapore, mi guardano stralunati: questa terra, anche per la sua conformazione, è la vera patria mondiale del ciclismo”.

Alla presentazione della Gran Fondo New York Italia, Torrita di Siena – Montepulciano, hanno partecipato i due Sindaci Giacomo Grazi e Andrea Rossi, il Presidente del Comitato Organizzatore Locale Alessandro Fracassi, i tecnici della competizione ed altri rappresentanti dei due Comuni che sono titolari dell’evento.

E’ stata anche l’occasione per incontrare tutte le associazioni che hanno un ruolo determinante nell’organizzazione della complessa manifestazione; si tratta, per Montepulciano, della Consulta del Volontariato e di Misericordia di Montepulciano, Croce Rossa Italiana, Cerro Bike, ASD Gracciano, ASD Unione Polisportiva Poliziana, ASD La Chianina, ASD Il Fierale, ASD Maestà del Ponte, ASD Montepulciano Stazione, Associazione La Bocciofila, ARCI Caccia dell’intero territorio interessato dalla gara, Magistrato delle Contrade, Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano e Associazione Contrada di San Donato. Per Torrita di Siena, Pro Loco e tutte le associazioni di volontariato del Comune.

La manifestazione muoverà domenica mattina alle 9.00 da Montepulciano, dal Tempio di San Biagio, con un trasferimento fino a Torrita di Siena dove, alle 9.30, dalla centrale Piazza Matteotti, sarà dato il via alla gara. Il percorso ha uno sviluppo di 108 chilometri di cui 27 su strade bianche, con dislivelli per un totale di 2.000 metri. L’arrivo sarà situato a Montepulciano in Piazza Grande e i corridori vi giungeranno affrontando la ripida salita di Via del Teatro; i primi saranno attesi intorno alle 12.30 Dunque, una gara che si preannuncia molto dura e selettiva con un finale per autentici grimpeur.

L’itinerario toccherà Montefollonico, Castelmuzio, Montisi, Trequanda, San Giovanni d’Asso e Torrenieri prima di fare ritorno verso Torrita – Montepulciano. Sette, complessivamente, i Comuni interessati dal passaggio della carovana e cioè, oltre a quelli citati, Montalcino, Asciano, San Quirico d’Orcia e Pienza.

Sono oltre 1.000 gli amatori iscritti alla Gran Fondo New York Italia provenienti da ben 37 paesi di tutto il mondo. Oltre al valore sportivo della manifestazione, i due Sindaci ne hanno quindi sottolineata la fortissima valenza promozionale; da considerare che il movimento al seguito della gara è stato quantificato in circa 3.000 unità.

Unico evento in Italia della Gran Fondo New York (che ne organizza oltre 20 all’anno in ogni angolo del mondo), la Torrita di Siena – Montepulciano è destinata ad essere riconfermata fino al 2021 in virtù del contratto sottoscritto dai due Comuni con i titolari del marchio. Inoltre le due realtà rappresenteranno in esclusiva l’Italia alla manifestazione-titolare, a New York, il 19 maggio, con 6.000 amatori che sciameranno attraverso Manhattan.

Intanto da sabato 24 il territorio sta ospitando il “Gran Fondo New York Italia Training Camp” a cui sono iscritti 21 ciclisti provenienti in maggioranza dagli Stati Uniti e anche da Germania, Danimarca e Svezia. I partecipanti stanno partecipando ad un programma che alterna percorsi tra i 40 ed i 70 chilometri giornalieri con visite alle località del territorio, salutari pause alle terme e frequenti e ricercatissime degustazioni di prodotti tipici.