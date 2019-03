Premiati a Montepulciano i vincitori del concorso per il Giorno della Memoria

In cinque andranno ad Auschwitz per poi raccontare le atrocità della Shoah

MONTEPULCIANO. Saranno cinque quest’anno (invece di tre) gli studenti delle scuole superiori di Montepulciano che parteciperanno al viaggio al campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia, assegnato come riconoscimento al termine del concorso indetto per il Giorno della Memoria.

E’ stata una delle novità annunciate dall’Assessore comunale all’Istruzione Francesca Profili in occasione della cerimonia di premiazione, svoltasi nell’Aula magna dei Licei Poliziani, di fronte ad una platea quanto mai ampia e partecipe.

Anche quest’anno il concorso, giunto alla 4.a edizione, ha profondamente timolato insegnanti e studenti come hanno dimostrato gli elaborati presentati sul tema dell’Olocausto, come sempre comprendenti sia componimenti scritti sia documenti multimediali.

E dall’ingenuità e dal candore (però mai banali) dei ragazzi delle Elementari fino alla complessa elaborazione degli studenti delle Superiori, anche in occasione della premiazione tutti sono riusciti a trasmettere profonde emozioni.

Il premio è indetto annualmente dal Comune in occasione del Giorno della Memoria ed è rivolto a tutte le scuole del territorio; organizzato in collaborazione con i Dirigenti Scolastici (che, insieme ai rappresentanti della Giunta, fanno anche parte della giuria), ha l’obiettivo di stimolare ricerche e riflessioni sulla Shoah. Il viaggio

ad Auschwitz, per la sua crudezza, non può essere considerato un premio ma quasi una missione; agli studenti che partecipano alla visita viene infatti poi chiesto di condividere con i compagni l’esperienza che lascia sempre segni molto profondi.

Questi i premiati. Scuole primarie. 1.e classificate ex-equo: classe 4.a Acquaviva, classi 5.a A e 5.a B Montepulciano; 2.o classificato, Federico Maria Consiglio, 5.a Montepulciano Stazione; 3.e classificate

ex-equo, classe 4.a Abbadia di Montepulciano, classe 5.a Abbadia di Montepulciano, classe 5.a Sant’Albino.

Scuole secondarie di primo grado: Menzione speciale alla classe 3.a Scuola Media Pascoli – Capoluogo.

Scuole secondarie di secondo grado: 1.a Margherita Della Lucilla, 4.a Liceo Classico; 2.a Giada Tiezzi, 4.a B Istituto Redi; 3.o Eugenio Pucci, 4.a Liceo Scientifico; 4.o Alex Hoxa, 4.a Istituto Redi; 5.a Matilde Francini, 4.a Liceo Scientifico. Menzione speciale, Alfea Renzini, 5.a Liceo delle Scienze Umane.