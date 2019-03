Potere al Popolo candida Montanelli a sindaco di Castelnuovo

CASTELNUOVO BERARDENGA. Potere al Popolo, alla fine di un percorso collettivo molto partecipato, comunica di aver elaborato il programma elettorale con cui si presenterà alle amministrative di Castelnuovo Berardenga, proponendosi come forza autonoma, alternativa sia al centro sinistra che alle destre.

Il programma si articola in otto punti: Tutela dell’ambiente e del territorio, Beni comuni e democrazia partecipativa, Spazi aggregativi e tessuto sociale, Inclusione e sicurezza sociale, Servizi pubblici, Cultura e turismo, Economia locale e lavoro, Finanziamenti pubblici, ed è consultabile integralmente su https://papsiena.wordpress.com/2019/03/28/programma-elettorale-per-castelnuovo-berardenga/

Un programma popolare, focalizzato sulla tutela del territorio, l’inclusività, l’integrazione e redistribuzione della ricchezza. Un programma mirato a creare spazi, anche fisici, di partecipazione, alla vita democratica del territorio e ricostruire un tessuto sociale coeso e solidale. Potere al Popolo ha anche individuato le candidature, espressione del territorio, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

In particolare il candidato sindaco, Roberto Montanelli, residente a Casetta, è un lavoratore nei servizi di contabilità ed ha ricoperto in passato anche il ruolo di vice presidente provinciale e regionale per la CNA. Da sempre vicino ai movimenti politici di base (dal movimento del ’77 durante gli anni universitari ai social forum dei primi anni duemila) è un attivista del movimento Potere al Popolo fin dai suoi esordi. Le motivazioni che lo hanno portato ad accettare la candidatura a sindaco sono legate alla volontà di attivarsi all’interno della nostra comunità per un effettivo controllo popolare delle istituzioni e la riappropriazione dei beni comuni, sia quelli sociali che ambientali. Siamo convinti dell’importanza della presenza di una lista di sinistra che possa arginare l’avanzata delle destre anche a livello locale”.