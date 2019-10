Potere al Popolo: bilancio dei primi mesi di attività a Castelnuovo

CASTELNUOVO BERARDENGA. Potere al Popolo Castelnuovo, nell’ultima assemblea pubblica ha fatto un bilancio di questi primi mesi di attività politica e sociale nel territorio della Berardenga.

“Ci siamo confrontati con i concittadini sulle tematiche su cui stiamo lavorando, sia tramite l’attività consiliare che quella fuori dal consiglio. Abbiamo avuto la conferma che la presenza di una forza come la nostra era ed è una necessità per il territorio, uno strumento per dare voce alle esigenze e alle idee di tante persone escluse da un sistema di potere che si è ormai inevitabilmente cristallizzato. La difesa del territorio e del paesaggio, l’implementazione dei servizi e la loro accessibilità, gli spazi pubblici per i più giovani, sono gli aspetti su cui stiamo lavorando di più e il nostro consigliere, Roberto Montanelli, sta svolgendo un importante ruolo propositivo e di controllo su questi temi. L’interesse e la collaborazione che stiamo riscontrando sono tangibili, ma anni di gestione ristretta della cosa pubblica hanno abituato le persone alla delega piuttosto che alla partecipazione diretta. Noi di Potere al Popolo abbiamo l’ambizione di svolgere un ruolo importante all’ interno della nostra comunità nell’innescare dinamiche virtuose di controllo diretto della gestione degli interessi collettivi”.