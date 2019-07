Potenziati gli orari del centro di raccolta di Valardegna

La struttura poliziana gestita da Sei Toscana sarà a disposizione tutti i giorni, anche la domenica

MONTEPULCIANO. Nuovo orario di apertura per il centro di raccolta di Montepulciano, in località Valardegna. La struttura sarà a disposizione dei cittadini anche la domenica mattina, aumentando di quattro ore a settimana l’orario di apertura; ciò in maniera sperimentale fino al 30 settembre.

Nello specifico, il centro di raccolta di Valardegna sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18; il sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 14; per un totale di 29 ore di apertura settimanali. Oltre alla struttura di Valardegna, è a disposizione dei cittadini anche il centro di raccolta di via Forlì a Montepulciano Stazione che è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18; il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13; e il sabato, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“L’estensione dell’orario di apertura al pubblico – afferma Emiliano Migliorucci, Assessore all’ambiente del Comune di Montepulciano – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze del cittadino. L’apertura alla domenica è stata voluta per rispondere alle necessità della cittadinanza, delle attività ricettive e delle altre utenze non domestiche che non hanno altre possibilità di conferimento in base al calendario settimanale di raccolta domiciliare. È anche in questo modo che l’Amministrazione cerca di contrastare il fenomeno degli abbandoni che rappresenta un danno ambientale ed economico per tutti. Invito i cittadini a utilizzare i due centri di raccolta comunali, che sono fondamentali per contribuire in maniera crescente alla raccolta differenziata del nostro territorio e a una gestione virtuosa dei rifiuti”.

Nei due centri di raccolta del Comune di Montepulciano possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto urbano (multimateriale, carta, organico, ecc.), oltre ai rifiuti ingombranti (quali poltrone, divani e materassi, mobilia in genere); apparecchiature elettriche ed elettroniche (quali televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon); rifiuti metallici (quali reti da letto, telai di bicicletta e scaffali); farmaci scaduti; pile e batterie; olio alimentare e minerale esausto; sfalci e potature.; vernici; pneumatici. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili ai centri di raccolta è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o chiamare il numero verde 800127484 o scaricare 6APP, l’app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.

L’Amministrazione Comunale e Sei Toscana ricordano, inoltre, che è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli sfalci. Per prenotare questo servizio, è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana (gratuito sia da cellulari che da rete fissa) – 800127484 – attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, e il venerdì, dalle 9 alle 13. E’ possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei Toscana, www.seitoscana.it, oppure inviando una e-mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it.