Ponte sulla Sorra a Ponte d’Arbia. Granchi: “Berni nega l’evidenza”

MONTERONI D’ARBIA. Massimo Granchi capogruppo dell’opposizione: “I fatti sono sotto gli occhi di tutti, a due mesi dal termine previsto per la consegna, il ponte non c’è”.

“In merito allo stato di avanzamento dei lavori al Ponte sulla Sorra a Ponte d’Arbia, il sindaco non risponde e non entra nel merito. Preferisce attaccare e divagare”. Solo le parole durissime con cui Massimo Granchi capogruppo dell’opposizione in Consiglio Comunale a Monteroni d’Arbia replica al sindaco Gabriele Berni.

“Il movimento Monteroni Viva che rappresento, si limita a riportare i fatti e i fatti, evidenti agli occhi di tutti, mostrano che a due mesi dal termine previsto per la consegna, il ponte non c’è. I cittadini si chiedono legittimamente se i lavori “Finiranno nei tempi?” e a loro si devono risposte, lo richiede la dialettica democratica, il rispetto delle istituzioni e dei ruoli, la tutela del libero confronto”.

Massimo Granchi entra anche sulla questione del monitoraggio dell’attività dell’amministrazione da parte delle minoranze consiliari. “Quando ad una critica circostanziata, da parte di chi interpreta correttamente il proprio ruolo di controllo, si risponde in maniera scomposta, con arroganza e attacchi personali, viene in mente che la critica ha colto nel segno. E chi risponde, forse non è sereno. Un buon amministratore accetta il ruolo delle minoranze, favorisce la trasparenza degli atti, risponde nel merito delle proprie azioni, dismettendo l’insofferenza un po’ autoritaria e fuori luogo. La nostra interrogazione sulla questione è già stata presentata. Ci auguriamo una risposta concreta supportata da dati certi in Consiglio Comunale”.