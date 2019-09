Ponte sul Sorra. Berni: “Ancora imbarazzanti performance dell’opposizione”

Il sindaco di Monteroni d'Arbia interviene sulle affermazioni del consigliere Granchi sul cantiere a Ponte d'Arbia e precisa tempi ed esecuzioni

MONTERONI D’ARBIA. “Non c’è limite alle mosse ed alle dichiarazioni imbarazzanti dell’opposizione. Dopo aver votato un atto in una maniera che avrebbe determinato la chiusura della scuola di Cuna, non contenti di questa discutibile performance, l’opposizione capitanata da Massimo Granchi interviene sui lavori al ponte sulla Sorra e ci costringe a chiederci se Granchi sappia dove si trovino Ponte d’Arbia ed il ponte sulla Sorra stesso”.

È duro il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni che interviene a seguito di un intervento del consigliere di minoranza Granchi sull’andamento dei lavori al ponte della Sorra, sul confine tra Monteroni e Buonconvento.

“Granchi parla di lavori fermi quando invece il cantiere per il consolidamento del ponte è in corso ed i lavori in via di esecuzione. Sempre lo stesso Granchi fa riferimento a decine di studenti che subiscono i disagi per la chiusura del ponte dovuta allo stesso cantiere: parlare di decine significa tirare numeri a caso, cosa che dimostra il grado di approssimazione e superficialità di questa opposizione. A tal proposito, ed entrando nel merito, mi preme ricordare che la consegna del lavori è avvenuta il 27 marzo ed a seguito sono iniziati i lavori di preparazione dei materiali in officina, i lavori sul ponte sono iniziati il 3 maggio poi sospesi il 21 maggio – per ulteriori passaggi burocratici introdotti dal decreto sblocca cantieri – e ripresi nel mese di luglio per quello che riguarda le servitù Tim e Fiora e poi dal 26 luglio anche su tutto il resto delle lavorazioni. Lavorazioni che non si sono più interrotte che sono attualmente in corso e che procedono in sinergia con la Sovrintendenza per la scelta dei materiali. Ma anche con l’archeologa – per quanto di competenza – e si prevedono il 2 ottobre le prove sui pali già realizzati, mentre l muro alla destra (una lavorazione piuttosto delicata) è quasi completato, infine sono già state effettuate le prove standard di calcestruzzo e ferro da parte dell’impresa”.

“Ma queste cose dovrebbero essere conosciute dall’opposizione prima di fare affermazioni almeno che dopo avere preferito la chiusura della scuola di Cuna oggi non lavorino anche per la chiusura definitiva del ponte sulla Sorra. Ci fa invece piacere pensare a questa opposizione affannata a girare per i numerosi cantieri che il nostro Comune ha in corso, per verificare i tempi di realizzazione degli interventi. A differenza infatti di quello che avviene altrove, a Monteroni si ragiona sui tempi di realizzazione e se fare o non fare dei lavori necessari al nostro territorio e questo perché abbiamo una Amministrazione caparbiamente contro la burocrazia per dare delle risposte ai nostri cittadini mentre da molte altre parti pare che il tempo si sia fermato e di cantieri o lavori non si parla proprio”.

“Tempo che si era fermato anche quando Granchi era Assessore del Comune di Monteroni d’Arbia visto che la necessità di intervenire sul ponte sulla Sorra non è emersa recentemente ma era già presente in quel periodo. Ma questo noi già lo sapevamo visto che ci siamo candidati anche per fare quello che ai loro tempi non erano stati capaci di fare e che oggi, invece, per molte cose come il ponte sulla Sorra i lavori sono tenacemente in corso”.