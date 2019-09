Ponte Nenni, lavori in corso fino alla prossima settimana

POGGIBONSI. Slitta di alcuni giorni la fine dell’intervento sul ponte Nenni. “Durante l’esecuzione dei lavori – spiega il sindaco David Bussagli – è emersa la necessità di alcune operazioni aggiuntive, sia per consentire di tenere aperta l’altra corsia ed evitare la chiusura totale del ponte, sia per risolvere alcune complessità legate alla struttura in cui il giunto da sostituire era alloggiato. Complessità da affrontare visto il cantiere aperto. Questo ha allungato i tempi dei lavori che si protrarranno alla prossima settimana”. L’intervento in corso ha natura specialistica e segue un analogo lavoro realizzato dalla stessa ditta nei primi mesi dell’anno e che ha riguardato la sostituzione del giunto dal lato del ponte di via del Colombaio. La tipologia di lavoro è stata definita in seguito al alcuni sopralluoghi effettuati per individuare l’origine di alcuni rumori segnalati dai cittadini. Dalle verifiche era emerso che la struttura, in piena sicurezza, aveva necessità di un intervento sui giunti che fanno da collettori fra i solai ed i terrapieni laterali e che si sono usurati. I giunti infatti danno elasticità alla struttura e continuità all’impalcato e la loro non piena funzionalità faceva si che il passaggio dei mezzi generi rumore. Dopo la prima fase è in corso la sostituzione del primo giunto dal lato di via Senese, lavoro che è iniziato con un giorno di ritardo per le cattive condizioni climatiche di lunedì.

La ditta sarà al lavoro anche domani, sabato 28 settembre, per riprendere poi lunedì 30 quando sarà possibile stendere l’asfalto necessario per livellare il terreno e proseguire le operazioni. “La prima fase di lavori è stata più semplice perché è stato possibile procedere tenendo aperto il ponte in entrambe le direzioni – dice Bussagli – Nella fase attuale la conformazione dell’infrastruttura non ha consentito di fare altrettanto ed è stato necessario chiudere una corsia generando chiaramente conseguenze sul traffico. Servirà qualche giorno di pazienza in più per completare un intervento che, ricordo, è necessario per risolvere le criticità riscontrate”.

Una volta terminato il lavoro, stando alle previsioni della ditta entro venerdì 4 ottobre, sarà possibile riaprire al traffico il ponte Nenni in entrambe le direzioni. Per il momento la corsia nord in direzione del Colombaio resta chiusa al transito con la corsia sud aperta con carreggiata ridotta.