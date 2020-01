Ponte a Tressa: ritardi nei lavori per realizzazione di un centro educativo

Massimo Granchi capogruppo di MonteroniViva: “L’Amministrazione chiarisca le ragioni dei ritardi e la data effettiva di conclusione dei lavori”

MONTERONI D’ARBIA. “Incomprensibili ritardi nei lavori per realizzazione del centro educativo di Ponte a Tressa. Vogliamo subito dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione di Monteroni d’Arbia”. Con queste parole, Massimo Granchi capogruppo di MonteroniViva annuncia la presentazione di un’interrogazione firmata da tutto il Gruppo consiliare nella quale si ricostruisce la vicenda, passo dopo passo.

Nel 2018 il Comune di Monteroni d’Arbia ha sottoscritto con l’impresa esecutrice, un nuovo contratto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un centro educativo da adibirsi a scuola materna in località Ponte a Tressa. Il termine presunto dei lavori era fissato per l’8 ottobre2018. Nel 2019 è stato sottoscritto dalle parti un nuovo contratto a seguito di “variante migliorativa”. Il nuovo termine presunto dei lavori era previsto per il 22 settembre 2019.

I documenti ufficiali dell’attuale Amministrazione riportano, dunque, che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 2019. Il Sindaco si è più volte “augurato”, anche in campagna elettorale, che il centro educativo potesse essere disponibile proprio nell’anno 2019, ma essendo ormai a gennaio 2020, pare che i lavori non si avvicinano alla conclusione. “A questo punto vogliamo sapere dal sindaco quale sarà la data effettiva di conclusione dei lavori e quando è prevista l’apertura del centro educativo – spiega il consigliere Massimo Granchi – vorremmo, inoltre, sapere quali difformità contrattuali siano emerse durante il perdurare dei lavori. Auspichiamo che la scuola sia consegnata al più presto alla cittadinanza”.