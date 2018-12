Ponte a Tressa e Cuna: nuove asfaltature

“Come abbiamo sempre detto non esiste distinzione nelle nostre attenzioni nei confronti dei diversi centri urbani del nostro territorio. È in questa ottica – commenta il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – che abbiamo realizzato interventi di rifacimento totale delle strade e dei sottoservizi, nel centro abitato di Monteroni come negli altri centri urbani”.

Nelle ultime settimane infatti sono stati realizzati molti interventi di riqualificazione delle strade nei vari centri abitati del Comune come Lucignano e Ponte d’Arbia il borgo storico di Cuna e Ponte a Tressa .

“L’obiettivo – continua il sindaco Berni – di questi lavori è quello di migliorare la vivibilità dei nostri luoghi, l’accoglienza, il decoro e la sicurezza degli automobilisti ma anche e soprattutto dei pedoni e degli abitanti delle zone particolarmente frequentate. Sappiamo che le realtà che hanno bisogno di attenzione sono molte ed in questo senso ci adoperiamo per provare a dare il maggior numero di risposte possibili. In questa occasione siamo comunque soddisfatti per avere completato degli interventi nelle parti storiche di Ponte a Tressa, come vicolo dell’Arco e vicolo del Tinaio che credo non vedevano interventi da parte dell’Amministrazione da tantissimo tempo. Stessa soddisfazione è quella di avere fatto un intervento completo nel borgo storico di Cuna che, nonostante il numero ridotto di abitanti, necessita di tutte le nostre attenzioni e questo è il motivo per cui abbiamo fatto un intervento di completo di rifacimento della strada che attraversa l’abitato”.