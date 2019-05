Politiche educative, progetti basati su orientamento, continuità e dopo scuola

“La comunità che crea è un capitolo centrale del nostro programma, di cui la scuola rappresenta un elemento cardine di riflessione politica, sociale e culturale con proiezione verso il futuro, per le nuove generazioni, per la Poggibonsi di domani. Esordisce così Maurizio Pelosi, Segretario del Pd di Poggibonsi, sul tema delle politiche educative – “Prioritario è l’adeguamento della scuola media di Staggia Senese, parte di un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro di progetti presentati su appositi bandi ministeriali. Fra gli interventi previsti anche l’adeguamento della scuola Pieraccini, il secondo lotto dei due edifici in Borgaccio e della Leonardo da Vinci. L’obiettivo è quello di intervenire gradualmente su tutto il patrimonio edilizio scolastico realizzato prima degli anni ’80”.

POGGIBONSI.

“I servizi comunali, nido e scuola dell’infanzia, devono restare il luogo della qualità educativa, nel rispetto dei valori di continuità, narratività, genitorialità indicati dalla Regione Toscana” – prosegue Pelosi – “Dovremo implementare ed estendere il raccordo tra i nidi comunali e il sistema dell’infanzia comunale, per cui ha un ruolo centrale la formazione degli educatori sviluppata a livello di area. Qualità dei servizi vuol dire anche più servizi. L’impegno è quello di continuare a tenere aperto il nido tutto il mese di luglio e valutare l’estensione del servizio estivo per la fascia 3 – 6 anni.”

“Manterremmo alta l’attenzione sulle tariffe e sul miglioramento del servizio mensa, anche per evitare lo spreco di cibo – afferma Pelosi – “Dovrà proseguire il percorso formativo, dovranno essere portati a termine gli interventi di miglioramento acustico e non mancherà un aggiornamento nel sistema di Mensa Clic”.

“Moltissimi i progetti educativi complementari, come, per esempio, proseguire nel percorso su dispersione, disagio ed orientamento narrativo, potenziare l’Educativa di strada, il doposcuola e le opportunità di aggregazioni positive, grazie anche alla nuova struttura per minori e famiglie che nascerà in Piazza XVIII Luglio. Dovremo accompagnare le scuole verso la costruzione di un progetto organico e di territorio su integrazione, inclusione, benessere, pari opportunità.”

“Molto positivo sarà proseguire con momenti di riflessione e stimolo collettivo per bambini, genitori e docenti, come testimoniano gli ottimi risultati del Festival pedagogico LEF (Liberté Egalité Fraternité). “Iniziative come queste – conclude Pelosi – possono contribuire a sviluppare quel senso di appartenenza dei più piccoli al mondo della scuola per viverla quale esperienza positiva di integrazione e condivisione. Questi sono presupposti essenziali, a nostro avviso, per costruire la Poggibonsi di domani come comunità libera, consapevole, democratica, aperta, solidale”.