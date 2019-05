PoggibonSiPuò punta sul “verde” e incontra Federico Pulselli

POGGIBONSI.Da PoggibonSiPuò riceviamo e pubblichiamo.

“PoggibonSiPuò chiama a raccolta la cittadinanza, dalle nuove generazioni a chi crede che Poggibonsi possa prendere parte al “cambiamento verde”. Lunedì 20 Maggio alle ore 18 all’Anfiteatro del Vallone (in caso di freddo o pioggia, al centro anziani in Via Trento) una discussione con Federico Pulselli, professore dell’Università di Siena, sulla “sostenibilità ambientale a livello globale e locale: un complesso di azioni per vivere meglio nel rispetto dell’ambiente e del prossimo” . C’è una sfida da vincere, la sfida del nostro tempo. “È una sfida affascinante, quella di provare a salvare il mondo”. Oggi dobbiamo essere noi a farcene carico. Si presenta di fronte un futuro prossimo e arduo, carico delle questioni che per troppo tempo abbiamo procrastinato. Occorre intervenire a partire dal presente. Non c’è tempo da perdere.

Soprattutto la nostra generazione, quella dei “Friday for future”, deve e vuole farsi carico di questa responsabilità. “Poggibonsi con noi diventerà protagonista di questo cambiamento”.

I processi che regolavano lo sviluppo e il progresso nei secoli scorsi si sono rivelati la causa della attuale condizione climatica e ambientale, la fonte delle gravi questioni che riguardano non solo l’ambiente ma soprattutto il nostro benessere. La questione ambientale infatti si sviluppa intrecciandosi con quella economica e sociale. La sostenibilità al centro del nostro programma è una parola che coinvolge non solo le politiche di tutela ambientale del territorio ma mette al centro la riconversione ecologica dei nostri modi di produrre e il ripensamento dello stile di vita di ognuno di noi, essenziale per orientare scelte delle politiche pubbliche. Il complesso di azioni abbraccia l’ambiente sotto nostre proposte e battaglie condivise dal nostro candidato sindaco David Bussagli: il potenziamento del sistema del verde con spazi sociali e urbani regolati da progetti di manutenzione condivisa con associazioni, volontari e scuole; potenziamento del sistema del verde (parco fluviale e percorsi ciclopedonali lungo il fiume Elsa, valorizzazione delle aree naturali e agricole); la sfida della sostenibilità ambientale che si declina nel rispetto dell’obiettivo del “consumo zero di suolo”, attraverso l’efficientamento e il risparmio energetico degli edifici pubblici come spinta per auspicabili investimenti dei privati, rinnovo dell’illuminazione pubblica; il potenziamento della raccolta differenziata (80% in 5 anni) e del ciclo dei rifiuti (zero rifiuti in discarica) anche con installazione di ecocompattatori e l’introduzione di sistemi premiali nella raccolta; cura della qualità dell’acqua e miglioramento graduale della rete idrica; investimenti per una mobilità sostenibile (trasporto pubblico, car pooling per chi si sposta per lavoro, valorizzazione delle ciclabili, connessioni fra spazi) ; le opportunità lavorative ed economiche che si aprono con le nuove frontiere dell’economia circolare. Intendiamo infatti la sostenibilità nella sua accezione più ampia: sanità, questione sociale, economia, urbanistica e opere pubbliche, lavoro, istruzione, uguaglianza, giustizia. La questione ambientale è la vera questione del nostro tempo. Noi ce ne faremo carico. “Vogliamo essere quella generazione a cui i nostri figli guarderanno con orgoglio dicendo: hanno fatto il proprio dovere, l’hanno fatto pensando a noi.” Teniamo impresso nella mente il monito di Greta Thumberg: “voi non avete più scuse, noi non abbiamo più tempo.” È ora il momento di agire, per non dire quando sarà troppo tardi che non si è fatto abbastanza quando non sembrava ma ce n’era bisogno. La squadra di ragazzi che con senso di responsabilità hanno deciso di farsi carico del cambiamento candidandosi a consiglieri comunali nella lista PoggibonSi Può a sostegno del candidato sindaco David Bussagli: Alessia Bonaldi, Anna Borri, Ginevra Ciappi, Beatrice Dei, Elisa Petri, Samanta Ramundo, Lorenzo Biagini, Bruno Borri, Gerald Fort Garcia, Filippo Giomini, Francesco Lezzi, Saverio Maestrini, Diego Mori, Elis Mori, Marco Spannocchi, Tommaso Testi”.