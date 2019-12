Poggibonsi: “Star Wars in biblioteca” per una serata spaziale

Appuntamento a sabato 14 dicembre con sorprese e premi

POGGIBONSI. Una serata spaziale e una esperienza galattica. Sabato 14 dicembre alle 17 la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini sarà aperta in via straordinaria per l’evento dal titolo “Star Wars in biblioteca: alla ricerca degli antichi testi dei Jedi”.

“Un evento speciale, che proponiamo sempre nel periodo delle festività e che ogni anno cambia mantenendo alta la qualità e la cura dei dettagli che caratterizzano ogni passo della nostra biblioteca – dice l’assessore alle cultura Nicola Berti – In questo caso l’evento mira a far divertire i più piccoli con l’obiettivo di coinvolgere e far conoscere sempre di più le tante attività della nostra biblioteca, i servizi e le opportunità che vi sono. Proseguiamo con convinzione quel percorso di crescita e di radicamento nella comunità”.

L’evento “Star Wars in biblioteca: alla ricerca degli antichi testi dei Jedi” inizierà attorno alle 17 davanti all’Accabì con luci laser puntate verso il cielo per avvistare l’astronave Millennium Falcon, con musiche ed effetti speciali. Direttamente dalla Galassia i personaggi della Ribellione e dell’Impero si presenteranno davanti all’Accabì dove troveranno il sindaco David Bussagli a riceverli per consegnare ad ognuno di loro la carta d’identità onoraria terrestre che gli consentirà di iscriversi in biblioteca e di prendere in prestito gli antichi testi dei Jedi, custoditi nel Fondo Antico. Vi sarà l’iscrizione nell’Albo d’Oro della biblioteca e l’avventura proseguirà al terzo piano dove fra luci, droidi, astrodoidi e tante altre belle sorprese saranno presenti i personaggi della Ribellione, dell’Impero e il grande maestro Joda. Per accedere all’interno dell’Accabì verranno consegnati a tutti i presenti dei pass speciali numerati che verranno utilizzati anche per l’estrazione finale dei premi consistenti in tre ingressi gratuiti al film “Star Wars: l’ascesa di SkyWalker” presso il teatro Politeama e tre spade laser. “Ringraziamo Fondazione Elsa per la disponibilità – dice Berti – Il nostro Politeama sarà protagonista di un tribute d’eccezione in occasione dell’uscita di ‘Star Wars: L’ascesa di Skywalker’, che inizierà simbolicamente con l’iniziativa in biblioteca. Valorizzare i luoghi di vita della comunità significa anche avvicinarli e rafforzare i legami e anche su questo intendiamo proseguire”.

Non mancheranno regali e gadget per tutti i presenti in ricordo della serata.